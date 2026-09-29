Talleres de tecnología creativa y sueño, en Terapia Ocupacional del Hospital de Día de Psiquiatría del CHUF

Algunos de los profesionales que tomaron parte en la iniciativa Sergas

La unidad de Terapia Ocupacional del Hospital de Día de Psiquiatría del CHUF realizó durante el mes de septiembre dos propuestas de trabajo en red. Las sesiones tendrán continuidad aún el último viernes del próximo mes de octubre. Así, integrantes de este dispositivo asistencial participaron en un taller específico titulado: ‘Hábitos y rutinas para el sueño, ocuparnos del descanso es ocuparnos de la salud’, que se desarrolló en el centro cívico de Canido, en Ferrol. Por otra parte, durante dos días a la semana se llevaron a cabo también proyectos cocreativos a través de la programación con Makey Makey y Scratch, con un enfoque en la participación social.

Se unen en estas actividades “os valores do traballo da terapia ocupacional, reflexionar e vivenciar cuestións básicas para o día a día, e achegarse a outros eidos e outros espazos da comunidade lonxe do ámbito asistencial”, como explican desde el hospital de día. En el caso del citado taller del sueño, impartido por la terapeuta ocupacional Lucía Moreda Santamaría, especialista en este ámbito, profundizaron en las rutinas del día a día y cómo el sueño ha de ser una acción rutinaria más, “o sono é outra parte que estrutura a vida cotiá. Pensamos que vén só, pero hai que construílo con esas rutinas, e ocuparse del para que funcione”, afirma la terapeuta ocupacional del CHUF Nuria García Gonzalo, coordinadora de las actividades.

En la primera de las jornadas se habló de los hábitos del día a día, y cómo prepararse para dormir durante las 24 horas. “Ó sono hai que darlle o seu espazo, igual que preparas comida ou outras rutinas, para durmir tamén se hai que preparar”. Es por ello que se configuró un espacio práctico para comprender cómo organizar la jornada, reducir la activación y construir una rutina realista que favorezca el descanso. En definitiva, explican, ordenar el día para cuidar la noche, entender qué es lo que activa y qué ayuda a descansar, diseñando planes “realistas e amables”, explican.

En esa primera sesión se aprendieron cuestiones relacionadas con despertarse con calma, con ayuda de la luz natural de la mañana, disfrutando de una alimentación consciente, con movimiento y pausas activas, realizando actividades con propósito y reduciendo la exposición a las pantallas, entre otras herramientas. “O sono da noite se vai construíndo coas ocupacións diarias”, enfatizan las profesionales.

Por otra parte, Terapia Ocupacional del CHUF vuelve a colaborar con un grupo de investigación de la Universidade da Coruña, en el que van a emplear herramientas de programación básica, e investigar si es factible su aplicación en el campo de la salud mental. “Son talleres cocreativos con tecnoloxía inclusiva para promover a participación”, indican.