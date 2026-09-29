La quinta excavación en el castro de Esmelle se centrará en un edificio de posible uso comunitario

Imagen de la campaña del pasado verano Emilio Cortizas

La excavación en el castro de Esmelle acelera y, por primera vez desde que comenzaron los trabajos de prospección impulsados por la Cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial de la Universidade da Coruña y el Concello de Ferrol –ahora con el apoyo de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta– en 2023, completará dos campañas en un mismo año.

Esta quinta fase que comenzó el lunes se prolongará hasta el 9 de octubre y se centrará en un edificio próximo al acceso principal de entrada al castro que fue parcialmente desenterrado la segunda quincena de julio. Los responsables científico y técnico de la Cátedra, el profesor Juan Luis Montero Fenollós, y el investigador Samuel Nión, explican que esta construcción está justo al lado de un edificio colectivo en la zona de acceso al recinto y, para determinar con mayor precisión su función, el equipo deberá dar continuidad a los trabajos del verano. De todos modos, una de las hipótesis que barajan, teniendo en cuenta su localización y sus dimensiones, es que se trate de otro edificio de uso comunitario.

Las tareas vuelven a estar coordinadas por Juan Luis Montero Fenollós, profesor de Historia Antigua en la Facultad de Humanidades e Documentación del Campus Industrial de Ferrol y director científico de las excavaciones, y por Samuel Nión, responsable técnico e investigador del Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC. En este caso, la asistencia corre a cargo de Antiga, Arqueoloxía e Patrimonio.

El equipo de esta quinta campaña en Tralocastro está formado por nueve personas especialistas en arqueología y patrimonio y trabajará en ese punto durante los próximos diez días. Como se recordará, fue precisamente en este sector –uno de los tres que centraron las tareas del verano– en donde aparecieron múltiples restos, sobre todo cerámica y varios fragmentos de una misma vasija decorada con motivos sogados, una marca característica de la cultura castrexa.

Actualmente se trabaja también en la consolidación de los muros de la construcción colectiva y la “croa”

Pero el elemento más llamativo fue una pequeña pieza bañada en oro perteneciente a un collar de abalorios. A falta de un estudio más pormenorizado, la experiencia dice que este tipo de objetos tienen su origen en la isla griega de Rodas, lo que demostraría que Esmelle y los otros dos castros del territorio occidental de lo que hoy es Ferrol –Lobadiz y Santa Comba– estaban de algún modo conectados con las rutas marítimas de la Edad del Hierro.

En verano, además del acceso principal y la extraordinariamente bien conservada calzada de casi cuatro metros de ancho, el equipo dirigido por la Cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial también centró su atención en la parte alta, en la llamada “croa”, donde se comenzó a excavar un edificio adosado a la muralla.

Tras la campaña, como se recordará, se iniciaron los trabajos de consolidación de los muros de la construcción colectiva y de la casa circular de la “croa”, que finalizarán, si no hay contratiempos, en octubre.

Además, este año no se cubrirá el área excavada, sino que se vallará y, por otra parte, se instalará un panel con un plano del castro para facilitar las visitas al yacimiento. Por otro lado, también se está trabajando en la eliminación de las raíces y los troncos que pueden afectar a las zonas ya analizadas.