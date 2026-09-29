La Comisión de Transportes insta al Gobierno a modernizar el tren en Ferrolterra

El diputado nacionalista Néstor Rego fue quien presentó la proposición no de ley Cedida

La Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados aprobó este martes por 31 votos a favor y solo cuatro abstenciones –las de los representantes de Vox y Junts– una proposición no de ley presentada por el parlamentario del BNG, Néstor Rego, y dirigida al Gobierno del Estado para agilizar la modernización ferroviaria de Ferrol y comarca. El texto final incorporó enmiendas del Partido Popular.

El acuerdo pide al Ejecutivo central que resuelva este año la tramitación del estudio informativo de la llamada variante de Betanzos –e iniciar la redacción del proyecto constructivo– y también el de la mejora de la línea entre Ferrol y A Coruña, que contemple la rectificación de curvas, la renovación de túneles, la duplicación de la vía, la electrificación y puntos de cruce para mercancías.

Además, en lo que respecta al ancho métrico, se demandan mejoras para favorecer el transporte en la comarca de Ferrol y la conexión con las de Ortegal y A Mariña lucense hasta Ribadeo y que se restituyan “con carácter inmediato” las frecuencias y horarios de la conexión Ferrol-A Coruña, incluido el viaje directo a Madrid, y el incremento de servicios. La llegada de la Alta Velocidad es otra de las reivindicaciones que figura en el texto definitivo, puesto que de ese modo se completaría el Eixo Atlántico ferroviario.

“Ferrol non pode quedar fóra do tren do século XXI” Néstor Rego

Rego, en su intervención, puso de manifiesto el “déficit histórico que sofre Ferrol” en materia de infraestructuras ferroviarias y precisó que la modernización “pasa por unha obra fundamental, o chamado bypass de Betanzos, acompañada doutras actuacións”, como la electrificación o la rectificación de curvas, entre otros.

“Ferrol non pode quedar fóra do tren do século XXI. Ten que ter un tren moderno e útil” y, para conseguirlo, subrayó, se deben mejorar las infraestructuras y el material rodante “para acabar coas constantes avarías”, además de recuperar servicios.

Por su parte, el PP se congratuló por el hecho de que el texto definitivo incorpore algunas de sus aportaciones, “permitindo ampliar o contido da iniciativa do BNG”. En concreto, se habla de los puntos elaborados por el Foro Cidadán polo Ferrocarril, que, además de todo lo expuesto anteriormente, también introducen la necesidad de “garantir a intermodalidade do transporte en Ferrol, mediante a sinatura do convenio para a construción da estación intermodal entre ADIF, a Xunta e o Concello”.

“O que necesita Ferrol”, dijo la portavoz popular, Tristana Moraleja, “é un compromiso real coa modernización do tren, non novas promesas”.

Por su parte, el PSOE, a través de Montserrat García, aseguró que la posición de su partido “sempre foi clara: Ferrol merece unha conexión ferroviaria moderna e competitiva, equiparable ao resto de Galicia”. Defendió la “reactivación” de las inversiones con el Gobierno actual, como el bypass de Betanzos o la modernización de la línea Ferrol-Ortigueira, a diferencia, aseguró, de lo que ocurría cuando en el Ejecutivo central y en la Xunta gobernaba el PP.