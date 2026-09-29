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Ferrol

La botadura de la segunda F-110, la ‘Roger de Lauria’ será el martes 27 de octubre

Navantia alcanzará un hito del programa con la Armada con antelación sobre el calendario pactado

Redacción Ferrol
29/09/2026 23:20
Momento de la botadura de la F-111 el pasado 11 de diciembre
Momento de la botadura de la F-111 el 11 de septiembre del año pasado
Daniel Alexandre
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La botadura de la segunda fragata de la serie F-110 que Navantia construye en el astillero de Ferrol para la Armada española, la ‘Roger de Lauria’, tendrá lugar en la pleamar diurna del martes 27 de octubre –pasadas las 16.30 horas–, es decir, trece meses y medio después de que se pusiese a flote la ‘Bonifaz”, entonces con la reina emérita Sofía como madrina y con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La compañía naval pública no solo cumplirá los plazos establecidos en el contrato de construcción, sino que los acorta, un adelanto que se viene manteniendo desde los primeros compases. La puesta en marcha de la Fábrica Digital de Bloques está contribuyendo, todavía en una fase inicial, puesto que no está a pleno rendimiento, a esta dinámica.

En estos momentos son cuatro –de un total de cinco– las fragatas que están en construcción, aunque en diferentes fases por el sistema escalonado de producción que emplea Navantia. De este modo, la F-111 tiene previsto alcanzar su último hito, su entrega a la Armada, en el año 2028. Será, por lo tanto, un año antes que la puesta a disposición del Ministerio de Defensa de la segunda unidad. Las tres siguientes pasarán a integrarse en la Lista Oficial de Buques de la Armada en los siguientes años: la F-113 en el 2030; la cuarta fragata en 2031 y la última, en 2032. Con todo, se sigue estudiando la opción de fabricar otras dos unidades más de esta misma serie, aunque todavía no hay ningún memorando ni contrato firmado.

Además, en Ferrol se construirá –aún no hay fecha de inicio– el buque de aprovisionamiento que sustituirá al ‘Patiño’. 

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