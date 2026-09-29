Finalizada la renovación de seis áreas de juego de colegios ferrolanos

El alcalde y la concejala de Educación durante la visita celebrada esta mañana Daniel Alexandre

El gobierno local de Ferrol completó recientemente su proyecto de renovación de seis áreas de juego en otros tantos centros educativos del municipio, una intervención destinada a garantizar la seguridad de los más pequeños que ha supuesto una inversión cercana a los 100.000 euros. Así, con motivo de la finalización de los últimos trabajos en el CEIP Ledicia –los otros cinco son el de Esteiro, Pazos, Mestre García Niebla, Ángela Ruíz Robles y San Xoán de Filgueira–, el alcalde, José Manuel Rey, visitó este martes este colegio para comprobar de primera mano el acabado de la zona de juegos infantiles.

“Para nós é unha prioridade que as instalacións nas que os nenos e nenas ferroláns pasan unha parte do seu tempo se atopen nas mellores condicións”, afirmó el regidor, explicando que el Concello optó por sustituir completamente estos elementos al haber superado los mismo “a súa vida útil”, además de presentar “importantes problemas de degradación”. De este modo, Rey Varela mostró su satisfacción por haber logrado el objetivo de que todos estos espacios se encontrasen “plenamiente operativos” para el inicio del curso escolar.

Equipamientos

Así, los seis centros educativos cuentan ya con una estructura multijuego fabricada en madera de pino. Esta se configura con dos plataformas a diferente altura unidas a través de “elementos de acceso e trepa” con diversos recorridos “destinados a favorecer o desenvolvemento das habilidades motrices, o equilibrio e a coordinación”, detalló el Concello. Asimismo, todos ellos cuentan con dos toboganes, salvo el del CEIP Ángela Ruíz Robles, que al ser del tipo torre tan solo tiene uno.

De igual modo, a cinco de los colegios –la excepción es el CEIP San Xoán de Filgueira– también se les ha dotado de un juego tipo cabaña de paneles de polietileno y madera de pino, que contribuirá “ao desenvolvemento psicomotor” de los pequeños y a fomentar “o uso da imaxinación e do xogo colectivo”; mientras que este último, junto con el Ledicia y el Pazos, también estrenarán un arenero.

Por último, desde el gobierno local se destacó que, aprovechando la coyuntura, también se renovó el firme de caucho de esta zona infantil en el CEIP de Esteiro y el cierre perimetral del Ledicia. A mayores, aunque fuera de este conjunto de actuaciones, el Consistorio renovó el parque del CEIP Plurilíngüe A Laxe, donde se instaló un nuevo tobogán, una caseta y un balancín.

Las actuaciones, como se recordará, fueron tramitadas por separado como contratos menores independientes, siendo las adjudicatarias Soluciones Técnicas de Ocio –para el CEIP de Esteiro y el Ledicia, por 25.410 y 22.748 euros, respectivamente– y Jardinería Arce –Ángela Ruíz Robles (13.189 euros), Pazos (17.303) y San Xoán (18.634)–.