Ferrol acometerá por cuenta propia la reforma de una acera de la avenida de Compostela

La nueva acera tendrá una imagen muy similar a la que discurre frente a la estación Jorge Meis

El servicio municipal de mantenimiento de viales, que ejerce la Unión Temporal de Empresas (UTE) Civis Global-Manten desde el pasado mes de febrero, será finalmente quien ejecute la obra de reparación y urbanización de una de las aceras de la avenida de Compostela.

Así lo confirmó este martes el gobierno local después de que la adjudicataria original de la intervención, la ourensana Misturas Obras e Proxectos –que también es la responsable de la futura ciudad náutica de A Cabana–, renunciase a la misma alegando un incremento en el coste de los materiales que hacía inviable su oferta. A este respecto, el concejal responsable del área de Obras e Servizos, José Tomé, explicó que, una vez se comunicó el abandono de la iniciativa, el Concello se puso en contacto con la segunda de las tres compañías que había presentado la mejor oferta, Canarga, pero que la situación se repitió, y también con la tercera, Lancer.

En todos los casos, apuntó, las interesadas se escudaron en el aumento de los precios y en la dificultad de encontrar mano de obra cualificada. No obstante, si bien el concejal mostró su insatisfacción con esta situación, también señala que es verdad que los mencionados costes están a día de hoy disparados, poniendo como ejemplo el del aglomerado, que se incrementó en el último año un 23%.

Actuación comprometida

De este modo, ante la necesidad de acometer las obras antes de que empiece la época de lluvias –de hecho, las grandes acumulaciones de agua que se dan en este vial eran uno de los factores que impulsaron la intervención–, desde el departamento que dirige Tomé López se optó por realizar el proyecto a través del servicio de mantenimiento. “Como lo teníamos comprometido, lo vamos a hacer nosotros y además antes de que se nos vengan las aguas encima”, aseguró el edil.

Asimismo, el responsable detalló que, al ser una actuación ya proyectada y con todos los estudios técnicos realizados, el inicio de las labores no debería demorarse demasiado –todavía no se dispone de una fecha establecida, pero se espera que puedan comenzar en cuestión de semanas–. De esta forma, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución inicial era de tres meses, se estima que la reforma podría estar lista antes de que termine este año.

En cuanto a la obra en sí, esta consistirá en la reconstrucción y ampliación de la acera del margen derecho –en dirección a la plaza de España– entre el parking del Sánchez Aguilera y la residencia El Baluarte. También se contempla la rehabilitación de los alcorques, que serán pequeñas zonas verdes.