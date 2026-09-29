El genio humanista de Mingote en 135 obras se muestra en Afundación

Afundación visita guiada expo Mingote Daniel Alexandre

Una pequeña muestra –son 135 obras de las más de 57.000 que custodia la Fundación que lleva su nombre– de la inabarcable obra del dibujante y humorista gráfico Antonio Mingote –1919-2012– puede verse desde ayer y hasta el 16 de enero de la sede ferrolana de Afundación a través de un recorrido organizado cronológica y temáticamente con sus etapas e intereses más significativos.

Para inaugurar ‘La inteligencia del trazo’ –también fue el cicerone de la visita de la tarde– llegó este martes el director de la Fundación, Claudio Vallejo, que puso en perspectiva la relevancia cultural e intelectual de un artista que se caracterizó por su profundo humanismo. Antes de guiar el itinerario por la segunda planta del edificio, la coordinadora de la sede de Afundación, Verónica Rego, puso el acento en la importancia que diferentes culturas en épocas distintas han conferido al humor, no solo como elemento de evasión y distracción, sino también de crítica y crónica de la realidad.

La exposición sintetiza, aunque no es nada fácil, siete décadas de profesión, las que transcurrieron desde que en plena adolescencia envió sus primeros dibujos a la revista Gente menuda y, después, a partir de 1946 en La Codorniz, hasta sus viñetas en el ABC, poco antes de su fallecimiento. Setenta años, subrayó Rego, en los que exhibió no solamente su talento artístico y técnico, sino también la “lucidez en cada trazo”.

Vallejo, el director de la Fundación Antonio Mingote, comenzó con los agradecimientos. Primero, a la apuesta de Afundación –en cuya relación, reconoció, le gustaría seguir profundizando a través de otros proyectos, como el de la serie El Quijote– por esta muestra itinerante, por su trabajo en la captación de un público escolar que en su inmensa mayoría no conoce ni a Mingote ni el humor gráfico de la prensa, y en su decisión de llevar la exposición a concellos que no son ciudades.

La exposición se estructura en seis bloques en función de la época y el tema de sus obras

“Fue el padre de todos los humoristas gráficos”, apuntó Vallejo, que reveló algunas de las anécdotas del artista en su relación con los políticos. “Cuando publicaba una viñeta, le felicitaba el de un partido y también el de otro. Y él decía: ‘No se han enterado de nada’”. Con todo, el director de la Fundación reconoció que el dibujante estuvo “bien considerado”, si acaso por la solidez y la inteligencia con la que abordaba “la condición humana en su sentido amplio, con sus contradicciones, su sensibilidad social y una manera de retratar el poder”, subrayó, “que conecta muy bien, creo, con la retranca gallega”.

Pero, por encima del humor –si es posible superar su habilidad para hacer reír o sonreír– está, incidió Vallejo, su base filosófica. “Cada línea de sus obras es una idea, cada composición invita a una reflexión”, explicó, “pues creo que fue capaz de encontrar el equilibrio entre la claridad comunicativa –que aplicó a su faceta de humorista gráfico– y la profundidad intelectual”, constatable en series irrepetibles como ‘Hombre solo’, por ejemplo, y la fenomenal sobre la Justicia.

Y después está la vigencia. La obra de Mingote ha envejecido bien y, por ello, trasciende su época. “Algunas parecen hechas ayer mismo”, advirtió Vallejo.

La trayectoria de Mingote fue vastísima y diversa en grado superlativo. El director de la Fundación Mingote aludió a sus colaboraciones en medios como The New York Times o The Daily Telegraph, pero también a su condición de académico de la lengua tras la publicación, por parte de la editorial Planeta, de su serie ‘Hombre solo’, en la que, recordó Vallejo, no había palabras.

La exposición, que incluye también materiales como bocetos e incluso diseños para las barajas de mus o las tapas de Nivea, otra prueba de la versatilidad del artista, está plagada de matices. Junto a todo lo anterior, destaca la serie sobre El Quijote y también las obras que lo ponen en relación, a pesar de su estilo esencialmente académico y sobrio –obsesionado con la veracidad de los datos– con las vanguardias, especialmente la influencia de Pablo Picasso.

Y, pese a la intensidad que se recoge en ‘La inteligencia del trazo’, hay aspectos en apariencia menores que se deslizan, como su conflicto con la censura, que bien merece –y está en marcha– un proyecto aparte.