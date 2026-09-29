Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El Concello reactiva con el nuevo curso escolar el Consello Local de Infancia e Adolescencia

La primera sesión se celebrará el próximo viernes, día 2, en la Casa da Xuventude

Redacción Ferrol
29/09/2026 19:29
El Concello deberá cumplir con una serie de requisitos previos
La iniciativa busca que los más pequeños tomen un rol activo en las políticas municipales
Jorge Meis
beowner620V2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar, el Concello de Ferrol anunció hoy martes la reactivación del Consello Local de Infancia e Adolescencia, un organismo “consultivo e participativo” con el que se busca que los más jóvenes de la casa tomen un rol activo en las políticas municipales.

La actividad de esta suerte de comité, apuntó el Consistorio, arrancará el próximo viernes, día 2 de octubre, con una sesión inicial de una hora y media en la Casa da Xuventude (calle Almendra, 9), que dará comienzo a las seis de la tarde. El objetivo, a este respecto, es la celebración de sesiones con una periodicidad mensual, de cara a que los jóvenes participantes “compartan as súas opinións, necesidades e propostas sobre aqueles asuntos que lles afectan directamente” con la idea de, entre todos, impulsar “a construción dunha cidade máis próxima as súas necesidades”.

De igual modo, desde el Concello se recordó que Ferrol permanece a la espera de la resolución que la incorpore al programa de urbes ‘Amigas da Infancia’ que promueve Unicef Galicia y España –una iniciativa que, como se recordará, fue aprobada durante una sesión plenaria extraordinaria celebrada el pasado mes de junio y a la que asistieron más de 60 alumnos de diversos centros escolares–. Así, quien desee participar en este Consello deberá apuntarse en el correo igualdade@ferrol.es.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620