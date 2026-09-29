El Concello reactiva con el nuevo curso escolar el Consello Local de Infancia e Adolescencia

La iniciativa busca que los más pequeños tomen un rol activo en las políticas municipales Jorge Meis

Coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar, el Concello de Ferrol anunció hoy martes la reactivación del Consello Local de Infancia e Adolescencia, un organismo “consultivo e participativo” con el que se busca que los más jóvenes de la casa tomen un rol activo en las políticas municipales.

La actividad de esta suerte de comité, apuntó el Consistorio, arrancará el próximo viernes, día 2 de octubre, con una sesión inicial de una hora y media en la Casa da Xuventude (calle Almendra, 9), que dará comienzo a las seis de la tarde. El objetivo, a este respecto, es la celebración de sesiones con una periodicidad mensual, de cara a que los jóvenes participantes “compartan as súas opinións, necesidades e propostas sobre aqueles asuntos que lles afectan directamente” con la idea de, entre todos, impulsar “a construción dunha cidade máis próxima as súas necesidades”.

De igual modo, desde el Concello se recordó que Ferrol permanece a la espera de la resolución que la incorpore al programa de urbes ‘Amigas da Infancia’ que promueve Unicef Galicia y España –una iniciativa que, como se recordará, fue aprobada durante una sesión plenaria extraordinaria celebrada el pasado mes de junio y a la que asistieron más de 60 alumnos de diversos centros escolares–. Así, quien desee participar en este Consello deberá apuntarse en el correo igualdade@ferrol.es.