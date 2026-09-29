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Ferrol

Detenido un hombre tras intentar robarle el bolso a una joven en Ferrol

El aprehendido arrastró a la víctima varios metros por el suelo al no querer esta soltar sus pertenencias

Redacción Ferrol
29/09/2026 13:53
Imagen de archivo del cuartel de la Policía Local de Ferrol, en San Pedro
El varón comenzó a discutir con la víctima y sus acompañantes y les lanzó un vaso antes de emprender la huída
Jorge Meis
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Un hombre de 24 años fue detenido recientemente por agentes de la Policía Local de Ferrol después de que intentase robarle el bolso a una joven de la misma edad. Según detalló este mediodía el Concello, el suceso tuvo lugar durante la madrugada del pasado sábado en el entorno del barrio de A Magdalena.

Así, alertados por la central del 091, los profesionales municipales se desplazaron hasta la plaza del Callao, donde la víctima, junto con otras cinco mujeres, les informaron de que un varón desconocido había comenzado a discutir con ellas minutos antes. Tras lanzarles un vaso, el detenido trató de escapar por la calle Igrexa, pero las jóvenes le siguieron para increparle.

En ese momento, detalla el gobierno local, el hombre trató de hacerse con el bolso de una de ellas, a lo que esta se resistió, siendo arrastrada por el suelo durante varios metros hasta que el asaltante se dio por vencido y huyó del lugar. De este modo, después de realizar una batida por la zona, los policías lograron localizarlo y procedieron a su detención.

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