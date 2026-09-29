Detenido un hombre tras intentar robarle el bolso a una joven en Ferrol

El varón comenzó a discutir con la víctima y sus acompañantes y les lanzó un vaso antes de emprender la huída Jorge Meis

Un hombre de 24 años fue detenido recientemente por agentes de la Policía Local de Ferrol después de que intentase robarle el bolso a una joven de la misma edad. Según detalló este mediodía el Concello, el suceso tuvo lugar durante la madrugada del pasado sábado en el entorno del barrio de A Magdalena.

Así, alertados por la central del 091, los profesionales municipales se desplazaron hasta la plaza del Callao, donde la víctima, junto con otras cinco mujeres, les informaron de que un varón desconocido había comenzado a discutir con ellas minutos antes. Tras lanzarles un vaso, el detenido trató de escapar por la calle Igrexa, pero las jóvenes le siguieron para increparle.

En ese momento, detalla el gobierno local, el hombre trató de hacerse con el bolso de una de ellas, a lo que esta se resistió, siendo arrastrada por el suelo durante varios metros hasta que el asaltante se dio por vencido y huyó del lugar. De este modo, después de realizar una batida por la zona, los policías lograron localizarlo y procedieron a su detención.