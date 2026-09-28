Vuelven las eternas colas para viajar a las fiestas de San Froilán y As San Lucas

Antes de que la oficina abriera sus puertas medio centenar de personas aguardaba en la calle para poder hacerse con una de las plazas Daniel Alexandre

Hay propuestas que constituyen en sí mismas una auténtica tradición como lo son los viajes que organiza el Ayuntamiento de Ferrol para poder disfrutar de dos festividades que están marcadas en el calendario de los mayores de la ciudad naval como es el San Froilán y As San Lucas, dos romerías que se desarrollan en la ciudad hermana de Lugo durante el mes de octubre.

El Concello anunciaba la semana pasada la apertura del plazo, este lunes, para poder anotarse a este viaje, gratuito, que incluye, desplazamiento, comida y acompañamiento (durante el trayecto en autobús y también en destino) y, como viene siendo tradición también, las largas colas volvieron a sucederse desde primera hora de la mañana frente a la oficina de Viajes Paco que se encarga de organizar la salida. Así, antes de que abrieran sus puertas más de medio centenar de interesados aguardaban su turno. Cabe recordar que cada una de las plazas se otorgan por riguroso orden de inscripción.

El Concello prepara el tradicional viaje a As San Lucas y San Froilán Más información

Para que pueda ir más gente, el Consistorio no permite que una misma persona pueda asistir a las dos festividades, debiendo decantarse por una sola de ellas. Muchos de los participantes van turnándose y cada año van a una y otra celebración.