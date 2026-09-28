Resueltas las alegaciones a la eliminación del tapón urbano de Penas de Guitín

El tapón urbano de la calle Penas de Guitin Jorge Meis

La eliminación del tapón urbano del comienzo de la calle Penas de Guitín, una de las peticiones históricas de los vecinos del barrio de Catabois, se encuentra ya un paso más cerca de hacerse realidad. Y es que, como informó este mediodía el alcalde, José Manuel Rey, el gobierno local resolvió recientemente la única alegación presentada –fue rechazada– durante la fase de exposición pública del proceso de expropiación por tasación conjunta de los dos inmuebles afectados.

“Esta actuación permitirá mellorar a circulación viaria na zona e garantir a seguridade dos peóns”, explicó el regidor, recordando el Concello será “a entidade expropiante” y beneficiaria del procedimiento. Y es que, al estar contemplado este viario como suelo urbano consolidado en el PXOM, es obligatorio hacerse con los terrenos mediante este sistema de tasación conjunta. Se trata, como se recordará, de dos parcelas de 114 y 72 metros cuadrados, respectivamente, que se encuentran en un avanzado estado de abandono.

Tras aprobarse definitivamente la expropiación, se comunicará a los propietarios el precio fijado –18.786 euros– y se les otorgará un plazo de 20 días para que puedan expresar su disconformidad con la cuantía tasada. De no manifestar su rechazo, se considerará que la valoración ha sido afectada y el coste quedará establecido.