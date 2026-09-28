Los trabajadores de Prosegur en Navantia Ferrol y Fene denuncian que han dejado de cobrar el plus de astillero

La empresa de seguridad tiene a más de 50 empleados en los astilleros de Navantia en la ría Daniel Alexandre

Los más de 50 trabajadores de la empresa Prosegur que custodian las instalaciones de Navantia Ferrol y Fene han dejado de percibir el plus de astillero que forma parte del convenio siderometalúrgico de la provincia de A Coruña (la disposición adicional segunda). El portavoz de la plantilla, David Freire, ha explicado este lunes que tras conseguir hace dos años que este colectivo comenzase a cobrar este complemento que deben abonar todas las auxiliares que trabajan para la compañía naval pública, la firma "ha dejado de cumplir ese acuerdo".

Freire denuncia que la "excusa" de la empresa es que "no hay conocimiento por su parte de lo que se firmó en el acuerdo", ratificado por los sindicatos y la asociación de empresas del naval de la ría antes del verano e incorporado a continuación al texto del convenio provincial. Por ello, la plantilla de Prosegur anuncia que, si no hay avances a lo largo de esta semana, habrá movilizaciones en el colectivo de vigilantes, así como otras medidas de presión, como "dejar de hacer algunas funciones que veníamos realizando en virtud del compromiso adquirido entre las partes en su momento".

Por su parte, Marcos Vázquez, de la Federación de Industria de CCOO, señaló que el incremento salarial pactado en la negociación debe "ser inmediato" y "cobrarse automaticamente", y advirtió de que hay "máis empresas que están nesa mesma situación".

Serxio Martínez, secretario comarcal de CIG-Industria, recordó que "as táboas teñen que cumplirse integramente" y añadió que "hai que darlle un toque de atención a Navantia e ás auxiliares, pois temos detectado que hai outras compañías que están a incumprir e estamos falando con elas", pero avanzó que "se non se cumpre o asinado, tomaremos medidas e non descartamos retomar as negociacións: non se pode permitir que haxa empresas que cumpren e outras que non o fagan, o que supón unha competencia desleal".