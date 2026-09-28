La Mancomunidade impulsará el arreglo de la canalización de As Pías

Alcaldes y representantes de los Concellos que integran la Mancomunidade durante la reunión Daniel Alexandre

El palacio consistorial de Ferrol acogió este lunes una reunión extraordinaria de la Mancomunidade con el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, para abordar la situación de prealerta por sequía en la que está la comarca desde el pasado 10 de septiembre. El encuentro, solicitado por el Concello ferrolano, sirvió para abordar tanto la coyuntura que atraviesa el embalse de As Forcadas, principal acuífero del que se abastecen los municipios de la zona, como posibles medidas correctoras a largo plazo para evitar escenarios similares en un futuro.

“A comarca atópase en estado de prealerta pola capacidade do encoro ante a ausencia de precipitacións desde marzo e tras sufrir o verán máis caluroso en preto de 70 anos”, detalló el presidente de la Mancomunidade y alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, apuntando que se trató de un encuentro de carácter “técnico”. A este respecto, el regidor explicó que, además del estado de As Forcadas, se ahondó en dos aspectos clave de cara a reducir el riesgo de sequía: la búsqueda de nuevos recursos para la captación de agua y actuaciones para reducir las fugas en el suministro, principalmente en las canalizaciones que atraviesan el puente de As Pías –y que afectan directamente a Fene, Ares y Mugardos–.

En este sentido, Rey Varela afirmó que los Concellos que componen el organismo supramunicipal han realizado desde comienzos de verano un “seguimento permanente” del estado de la presa, hasta el punto de “adiantarse en preto de mes e medio a situación de prealerta” decretada por la Xunta. Así, sin buscar alarmar a la población pero obrando “con transparencia”, el representante avanzó que, a día de hoy, el embalse se encuentra a un 40,08% de su capacidad –unos 3,96 hectómetros cúbicos– y que los análisis de calidad de las aguas garantizan la calidad de las mismas, una vez pasen por la ETAP de Catabois –los informes técnicos no prevén, por ejemplo, episodios de trihalometanos, como sucedió en 2024–.

No obstante, advirtió, de no registrarse nuevas precipitaciones, se estima que el 26 de octubre se alcanzará un nivel del 26,81%, lo que obligará a abrir las compuertas inferiores de la presa. Este escenario, señaló el alcalde a preguntas de la prensa, supondría “pasar á situación de alerta” y, por tanto, “se incrementa a necesidade de tratamento da auga, que está depositada no final do encoro”, además de “estudar algún tipo de restricción”.

Asimismo, el alcalde ferrolano hizo hincapié en la efectividad de las medidas preventivas puestas en marcha por los gobiernos locales, así como en las recomendaciones establecidas de cara a los vecinos, las cuales, aseguró, permitieron ahorrar unos 14.000 metros cúbicos durante la época estival.

Propuestas

En cuanto a las propuestas que se llevaron a la reunión, por una parte el organismo supramunicipal acordó “iniciar un estudo mancomunado de posibilidades de incremento de captación de auga, tanto para o propio encoro das Forcadas como noutras posiblidades”, relató, incidiendo en que las administraciones locales deben “aprender leccións como a que estamos a vivir” y estar así “preparados”. Los alcaldes y asistentes, puntualizó, también se comprometieron a elaborar un informe de potenciales pérdidas y fugas en sus respectivos territorios.

Y, por otra parte, se planteó la necesidad de acometer una reparación integral –finalmente no será sustitución– de las canalizaciones de suministro que atraviesan As Pías. A este respecto, Rey Varela anunció que se solicitará a la Xunta, a través de Augas de Galicia, y a la Diputación de A Coruña –dado que es una infraestructura supramunicipal– que colaboren en la financiación de la intervención –que sufragarán Ferrol, Fene, Ares y Mugardos–. Asimismo, a preguntas de los medios, el regidor detalló que ya manejan un importe estimado de la obra, pero que antes de trasladarlo a la ciudadanía se quiere contar con el apoyo del resto de administraciones.

Por último, desde el organismo autonómico se señaló la predisposición y compromiso del gobierno gallego a la hora de acometer este proyecto, pero puntualizando que primero deberá ser redactado, algo que correrá a cargo de los ejecutivos locales implicados.