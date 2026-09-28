La 'Álvaro de Bazán' inicia su travesía de regreso a Ferrol

La 'Álvaro de Bazán' partió de la base de A Graña el pasado mes de mayo Martín Barreiro

La fragata ‘Álvaro de Bazán’ finaliza el ejercicio multinacional 'Unitas 67-2026', organizado por la Marina de Guerra de Perú, y desarrollado durante el mes de septiembre en aguas del Pacífico. Se trata del último operativo que tenía previsto en su agenda internacional antes de regresar a su base, en Ferrol, desde donde partió el pasado mes de mayo.

El referido ejercicio 'Unitas' nació en 1960 con el propósito de incrementar la interoperabilidad y fomentar la cohesión regional entre las marinas del continente americano y las aliadas. Celebrado anualmente, constituye uno de los ejercicios navales "de mayor tradición en el ámbito internacional", como apuntan desde Defensa.

El 'Unitas' nació en el año 1960 con el propósito de incrementar la interoperabilidad y cohesión entre marinas

En su sexagésima séptima edición, Perú ha ejercido como país anfitrión de un entrenamiento que ha contemplado actividades en el Pacífico y la Amazonía como operaciones anfibias, ayuda humanitaria, buceo en altura, ciberdefensa y empleo de vehículos no tripulados, entre otros.

En la edición de 2026, 'Unitas' "ha demostrado ser de nuevo un ejercicio extraordinariamente completo en todos los dominios (aéreo, superficie, submarino, anfibio, etc.), aumentando la interoperabilidad conjunta y combinada, y permitiendo el adiestramiento de los cerca de 26 buques, 2 submarinos y 21 aeronaves en escenarios de alta exigencia táctica y operativa".

Esta práctica comenzó con la fase de puerto que tuvo lugar en la base naval del Callao (Perú), consistente en reuniones de coordinación, estandarización de procedimientos, actividades protocolarias y de entendimiento entre las unidades pertenecientes a 24 países diferentes. "Todo un reto" orientado a poner en común procedimientos y tácticas de países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos o Perú, entre otros, apuntan.

La ‘Álvaro de Bazán’ muestra su poderío internacional en la defensa contra misiles balísticos Más información

Además de las actividades operativas, se realizaron actividades de confraternización entre las dotaciones, las cuales incluyeron iniciativas de apoyo a la comunidad local y visitas de intercambio profesional entre las unidades participantes. El programa también contempló diversos actos sociales y culturales que reunieron a representantes de todas las delegaciones participantes. Al concluir la fase de puerto en el Callao, las unidades participantes iniciaron la fase de mar del ejercicio 'Unitas'.

Durante este despliegue, se ejecutaron con éxito maniobras complejas de defensa aérea, guerra antisubmarina, de superficie y contra amenazas asimétricas.

Asimismo, entre los hitos operativos que se han logrado destacaron el ejercicio de hundimiento controlado (Sinkex) del antiguo buque ‘Eten’, donde la fragata ‘Álvaro de Bazán’ "demostró una óptima eficacia con su montaje principal de 5 pulgadas, y un ejercicio de Fuego Naval de Apoyo (FNA) en la bahía de Salinas como preparación estratégica para un posterior desembarco anfibio".

Para la F-101, la participación en esta nueva fase del 'Unitas' ha supuesto un "nuevo hito" dentro del despliegue por aguas del Pacífico oriental iniciado el pasado mes de mayo y vuelve a "poner de manifiesto el compromiso de la Armada con la seguridad marítima internacional y la defensa de valores compartidos con países amigos del continente americano, así como su capacidad expedicionaria para integrarse en agrupaciones navales internacionales más allá del ámbito OTAN", advierten desde la Armada.

La 'Álvaro de Bazán' anima a la Selección desde el Pacífico Más información

Tras culminar esta misión, la fragata pone fin ahora a su despliegue en el océano Pacífico e inicia su regreso a territorio nacional. Un despliegue que, como recuerdan desde Defensa, coincide con el quinto centenario del nacimiento de Álvaro de Bazán.