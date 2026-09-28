Ferrol e Neda sacan peito polo “orgullo neofalante” con triple actividade esta semana
Os dous municipios terán eventos organizados polo Concello nedés e a asociación cultural Artábria
Os municipios de Ferrol e Neda celebran nos vindeiros días diversas actividades co gallo da celebración do “Orgullo Neofalante”, unha data que está fixada no calendario o día 1 de outubro —coincidindo co nacemento do cantautor ferrolán Andrés do Barro— co obxectivo de animar e louvar a aquelas persoas que decidiron incorporar o galego nas súas vidas e fomentar o seu uso en novos espazos para conquistalos.
Comezando pola vila, o Concello programou, co apoio da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, un espectáculo a cargo de Lupe Blanco, “unha das voces claves na expansión da regueifa”, no IES Fernando Esquío. ‘Quen inventou o rap’ é o título da peza, que se representa este martes no centro escolar ante o alumnado de Secundaria, que será retado pola regueifeira con versos rimados e improvisados no momento.
Ademais, o público infantil será protagonista dunha segunda cita, desta volta na biblioteca municipal de Neda, o sábado 3 de outubro ás 12.30 horas. ‘Onde nace a lingua’ é un contacontos que chega da man de Marta Ortiz e está concibido como “un canto coral ao galego e á nosa cultura”, que conta coa entrada de balde. O Consistorio ten unha achega de 1.198 euros para sufragar estas dúas propostas.
Medrar en galego
Na cidade naval é Brincarmos, o grupo de familias da asociación cultural Artábria, quen organiza no centro cívico de Canido o ‘Dia da criança galegofalante’, unha iniciativa que “pretende xuntar a toda a comunidade nunha xornada festiva, lúdica e reivindicativa para celebrar que na comarca continúa a haber crianzas galegofalantes”, expresan sobre a cuarta edición dun evento que será o sábado ás 12.00 horas.
Haberá a esa hora obradoiro de elaboración de instrumentos impartido por Emilio Romero Fabal, ás 13.30 sesión vermú con Catropea, ás 14.30 xantar popular —reservas no 646 068 586 ou no correo brincarmos@gmail.com—, ás 16.00 pregón a cargo do escritor Antón Cortizas e ás 16.30 comezará o Festival Micro Aberto Infantil.
O artista fenés Gael Ares, vencedor do certame ‘Quero cantar’ na categoría infantil, será quen suba despois ao escenario contra ás cinco da tarde, dando paso, unha hora despois, ao Mago Dani García, prestixioso ilusionista de Neda. Finalmente, a derradeira quedará na voz de MJ Pérez, cantautora de Arzúa e unha das voces máis potentes das novas músicas galegas, cun Premio Martín Códax xa baixo o brazo.