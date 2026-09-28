Exponav se prepara para estrenar una “gran muestra” que repase los 300 años de construcción naval
Se inaugura el próximo 6 de octubre en el Museo de la Construcción Naval
‘300 Años de Construcción Naval en la Ría de Ferrol’ es el nombre de la exposición que se inaugurará el 6 de octubre en el museo de Exponav con motivo de la conmemoración de los tres siglos de la creación del Departamento Marítimo.
La muestra recorrerá su historia a través de varios paneles, desde su origen en el Arsenal de A Graña y las primeras embarcaciones construidas allí, hasta la actual Navantia Ferrol, pasando por los Reales Astilleros de Esteiro, con sus grandes hitos, y la conversión a la Sociedad Española de Construcción Naval.
Habrá dos piezas que se exhibirán por primera vez. Una obra de Tono Loureiro, maquetista de Exponav, y otra del acorazado ‘España’ que es de la autoría de José Rodríguez, quien hizo anteriores aportaciones al museo.