Exponav se prepara para estrenar una “gran muestra” que repase los 300 años de construcción naval

Imagen de archivo de una visita guiada en el Museo de la Construcción Naval de Exponav Daniel Alexandre

‘300 Años de Construcción Naval en la Ría de Ferrol’ es el nombre de la exposición que se inaugurará el 6 de octubre en el museo de Exponav con motivo de la conmemoración de los tres siglos de la creación del Departamento Marítimo.

La muestra recorrerá su historia a través de varios paneles, desde su origen en el Arsenal de A Graña y las primeras embarcaciones construidas allí, hasta la actual Navantia Ferrol, pasando por los Reales Astilleros de Esteiro, con sus grandes hitos, y la conversión a la Sociedad Española de Construcción Naval.

Habrá dos piezas que se exhibirán por primera vez. Una obra de Tono Loureiro, maquetista de Exponav, y otra del acorazado ‘España’ que es de la autoría de José Rodríguez, quien hizo anteriores aportaciones al museo.