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Ferrol

Exponav se prepara para estrenar una “gran muestra” que repase los 300 años de construcción naval

Se inaugura el próximo 6 de octubre en el Museo de la Construcción Naval

Redacción Ferrol
28/09/2026 21:15
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Imagen de archivo de una visita guiada en el Museo de la Construcción Naval de Exponav
Daniel Alexandre
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‘300 Años de Construcción Naval en la Ría de Ferrol’ es el nombre de la exposición que se inaugurará el 6 de octubre en el museo de Exponav con motivo de la conmemoración de los tres siglos de la creación del Departamento Marítimo. 

La muestra recorrerá su historia a través de varios paneles, desde su origen en el Arsenal de A Graña y las primeras embarcaciones construidas allí, hasta la actual Navantia Ferrol, pasando por los Reales Astilleros de Esteiro, con sus grandes hitos, y la conversión a la Sociedad Española de Construcción Naval. 

Habrá dos piezas que se exhibirán por primera vez. Una obra de Tono Loureiro, maquetista de Exponav, y otra del acorazado ‘España’ que es de la autoría de José Rodríguez, quien hizo anteriores aportaciones al museo. 

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