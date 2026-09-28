El oasis “afrancesado” que emerge en el corazón de A Magdalena con mil y un animales y la huella de Ucha

Tin Sánchez en su estudio, la antigua Panadería Francesa, junto a algunos de sus "muñecos" Jorge Meis

Cuando le tocó heredar el oficio familiar y ponerse al frente de la famosa Panadería Francesa, el joven Valentín Sánchez (Ferrol, 1967) supo al poco tiempo que aquello no era lo suyo. A él, lo que de verdad le gustaba era la madera y no la masa. “Siempre me gustó. Es muy agradecida de trabajar. Desde el olor que da hasta clavarle puntas. Y las herra­mientas antiguas y estas cosas”, enumera Tin, abriéndose paso por un maravilloso espacio en el que se tiene que deslizar casi de puntillas para no perturbar el equilibrio de las decenas de esculturas hechas de ‘crebas’ que desde hace unos seis años empezaron a florecer en su suelo de baldosa hidráulica.

“Se me fue de las manos”, admite divertido, explicando que el primero de los animales a los que dio vida nació en pandemia. “Hay quien hacía empanadas o bizcochos y a mí se me dio por esto. Acuérdate de que en aquel momento valorábamos mucho ir a dar un paseo a la playa porque durante mucho tiempo no nos dejaron y se fueron recortando muchas libertades. Cuando pudimos, empecé a pillar palitos y de aquí nació todo”, rememora el ferrolano, que parece no darle demasiada importancia a la colección que atesora y mucho menos accede a considerarse un artista a pesar de que quien entra en su particular “zoológico” se queda impresionado.

“Siempre tuve amigos artistas de todos los palos: músicos, ‘teatrilleiros’, pintores... Y siempre rajé de ellos. El tema es que ahora... Claro. A mí lo que me gusta es lijar, encolar, atornillar, ensamblar... Y, si salen estas cosas, pues mejor. Pero el arte yo creo que es de quien los ve y le gustan”. Y, precisamente, una de esas espectadoras, que trabaja en la Universidade de Santiago, supo que aquella fauna salida de maderas a la deriva, materiales descartados y el ingenio de Tin, tenía que ser vista por mucha más gente.

‘Náufragos de pau’

“Me llevó por una oreja a hablar con el director del Museo de Historia Natural de la USC y el tipo me convenció de que ellos se encargaban de todo”, rememora sin ocultar que incluso para eso le salió hacerse el remolón. Afortunadamente dijo que sí, llegó un camión a la antigua Panadería Francesa, embalaron unas sesenta piezas con mucho cuidado y se las llevaron a Compostela, donde la exposición ‘Náufragos de pau’ fue todo un éxito y se fue prolongando a lo largo de más de un año hasta hace pocos meses. “Los dejé hacer y lo hicieron estupendamente”, resume.

Galería Tin Sánchez Espiñeira, un paseo visual por su precioso estudio en Ferrol Ver más imágenes

No obstante, Tin, que a sus obras les llama “muñecos” para despojarlas de solemnidad, confiesa que habría hecho una selección diferente porque “ellos lo enfocaron por la posibilidad de darle una segunda vida a los materiales, para que lo viesen así los institutos y los colegios que iban de visita”. Seguramente a él, que estudió Biología y se pasa la vida observando aves, le gustaría haber destacado otras cuestiones que, quizás, se puedan apreciar pronto en una iniciativa que está ‘en el horno’. Con todo, lo que queda patente es que su ojo está entrenado, no solo para distinguir maderas en la arena, sino para reproducir fielmente la fisionomía animal.

“Cuando era pequeño, con ocho o diez años, ya empecé a ir con Xan Silvar [biólogo, profesor y delegado de la Sociedade Galega de Historia Natural en Ferrol] al monte a ver pájaros. Él vino al taller y me dijo que se notaba que aquí había muchas horas de observación de aves porque no ponía a una garza posando igual que a un martinete. Y eso es cierto porque es muchísimo el tiempo que he pasado con los prismáticos”, reconoce.

Del mar al horno

Admite que este hobby se ha convertido en “un vicio” y que es la propia madera la que le inspira una u otra forma. “A veces empiezas haciendo una ballena y te sale un pájaro o al revés. ‘É o pau o que inspira’”, sostiene, referenciando su muestra, y aunque “no soy artista, ni antes ni ahora”, sí concede que él trata de “proponer” un animal en concreto en cada obra, pero “si tú crees que es otra cosa, está bien”.

El espacio se ha convertido en un zoológico de animales ‘crebados’ Jorge Meis

Su proceso creativo empieza en la playa. No en verano, porque el mar en calma y la limpieza continua de los arenales se lleva las ‘crebas’, sino después de los temporales de invierno, cuando el terreno se mueve con los envites y afloran restos enterrados, además de lo que dejan las olas. “Habrá maderas que tengan siglos o que lleguen desde lugares muy lejanos, como un coco en su funda que recogí en Esmelle”, reflexiona Tin, afirmando que es a donde más veces va porque su madre vive allí y es el rincón en el que pasó su infancia. Pero en las etiquetas que cuelgan de cada obra se asoman nombres de otras muchas, como Vilarrube, Cariño Chico e incluso la ribera del Pazo da Mercé, en Neda, de donde llegó un tronco recientemente que ya ha mutado en cocodrilo, con las escamas hechas con la propia corteza.

“Empecé yendo solamente con una bolsa del Gadis y ahora ya voy con motosierra”, resume entre risas para ejemplificar la magnitud que ha ido cogiendo su afición. Después, una vez en el taller —que está hecho con los ladrillos refractarios rescatados de varios de los grandes hornos que construyó su abuelo para surtir de pan a media ciudad—, el creador procura intervenir lo mínimo para que la pareidolia haga su magia.

Un cocodrilo que ‘nadaba’ por la ribera del Pazo da Mercé, en Neda Jorge Meis

Eso sí, en todo este tiempo ha ido aprendiendo mucho sobre el comportamiento de esta madera salada que “llora” o expulsa salitre si el metal que se le clava no es el adecuado. “Descubrí que hay puntas que no valen y empecé a buscar aquellas que no hicieran reacción química”, comparte antes de mencionar al agave, con el que suele hacer las patas de las aves, y al cemento, que le está dando mucho juego últimamente. “Hago marcos, peanas... Me encanta. Aunque sea burdo, el resultado es magnífico y además me permite hacer contrapeso para darles movimiento”.

A estos elementos, Tin les añade todo tipo de objetos. Así, los viejos bolsos de su madre se convierten en las membranas de las patas, una ‘estacha’ de un navío en una serpiente, el sillín de una bicicleta en un mosquito o unas gafas en los ojos de un búho. No faltan tampoco piezas como las antiguas fallebas francesas que todavía abren puertas y ventanas de las casas modernistas de la ciudad, como el propio espacio que ha convertido en un museo-taller.

Un espacio con historia

Lo proyectó Rodolfo Ucha para su abuelo, que también se llamaba Valentín Sánchez y fue quien fundó la Francesa. El mimo del arquitecto por los detalles no solo se dejar ver en los suelos, sino de forma más llamativa en las paredes, donde los azulejos, encargados para la ocasión, incorporan una mazorca de maíz como guiño al oficio.

Los ladrillos de los hornos del negocio familiar ahora forman parte de las paredes del banco de carpintero de la tercera generación de ‘valentines’ Jorge Meis

Pero además, la casa posee en la parte trasera, donde las escamas de zinc forran la fachada, un auténtico oasis donde crecen los árboles a velocidad récord, los tomates siguen saliendo en el mes de septiembre, los palomares echan a andar y se esconde la pantalla del cine al aire libre más grande de la ciudad. Todo un vergel del que también se nutre Tin para sus creaciones.

De nuevo en el interior, varias máquinas del antiguo obrador, que después pasó a manos de su progenitor, asoman convertidas en espacio expositivo. “Esta panadería era muy famosa por los ‘cornechos’, que los trajo mi abuelo después de haber ido a la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. De allí vino esta amasadora porque la masa para hacerlos tenía que ser muy dura, sin ningún aire dentro. Así que tiene dos cuchillas que se movían durante doce horas y después se pasaban por estos cilindros. Se vendían miles de piezas y trabajaban cientos de personas. Imagínate si mi padre levanta la cabeza ahora y ve todo lleno de gallinas... ¡Le da un ataque!”, bromea, confesando que las ‘pitas’ y el resto de “muñecos” están a la venta únicamente por “una cuestión de espacio”.

La histórica amasadora convertida en un espacio expositivo más Jorge Meis

Así que, salvo aquellas que están protegidas porque “me recuerdan algo importante”, quien lo desee puede llamar a la puerta de Coruña 43 y ayudar al creador a hacer hueco para cumplir su única aspiración como artista: hacer una nueva cada día.