El ‘Año Beethoven’ marcará el curso de la Filarmónica Ferrolana

La Orquesta Sinfónica de Galicia, el pasado mes de febrero, en un concierto en el auditorio ferrolano Emilio Cortizas

El 26 de marzo de 1827 murió en Viena Ludwig van Beethoven, uno de los compositores más relevantes de la historia. Con el objetivo de conmemorar los 200 años de la efeméride, la Sociedad Filarmónica Ferrolana avanza que la programación anual que acaba de presentar para su 78 temporada estará marcada por las partituras y la influencia del genio.

De este modo, avanzando como segunda novedad que todos los conciertos se adelantarán a las ocho de la tarde, el primero de ellos se celebrará este viernes 2 de octubre en el Auditorio Álvaro Lamas, a cargo de la Real Filharmonía de Galicia, que interpretará las ‘Folk Songs’ de Luciano Berio y la ‘Sinfonía Nº 4’ de Gustav Mahler.

El Jofre tomará el relevo en la siguiente cita, el martes 27 de octubre, con el conjunto Ars Atlántica como protagonista, interpretando una versión contemporánea de las ‘Cuatro estaciones’ de Vivaldi. Al mes siguiente, el día 13, volverá la Real Filharmonía, esta vez con la pianista armenia Eva Gevorgyan, que tendrá por delante el reto interpretativo del ‘Concierto para piano y orquesta nº 1’ de Rachmaninov y la ‘Sinfonía Nº 5’ de Jean Sibelius.

Por último, programan dos eventos para cerrar el 2026. El primero, el 9 de diciembre y también en el teatro, contará con el Cuarteto Schubert y un repertorio del propio compositor austríaco, pero también de Bussi, Mozart o Dvořák. En segundo lugar, el 17, será la Orquesta Sinfónica de Galicia la que llegará a Ferrol de la mano de su titular, Roberto González-Monjas, con un programa que se nutrirá de Korngold, Mozart y Strauss.

Repetirán hasta dos veces para darle la bienvenida al 2027. Así, el jueves 21 de enero se abrirá de nuevo el auditorio a la OSG, con Lio Kuokman a la batuta y un programa en el que estará presente Andrés Gaos Berea, Joseph Haydn y Hector Berlioz, mientras que el 11 de febrero regresarán al mismo espacio, esta vez a las órdenes de Paolo Bortolameolli y el pianista Kevin Chen.

El 26 de febrero Julia Cruz dirigirá a la Real Filharmonía en el Álvaro Lamas y el 3 de marzo volverá a subirse el telón del Jofre para la oboísta local Iria Folgado, nacida en San Sadurniño y solista en una de las principales orquestas de Berlín.

Al mes siguiente, el día 1 será el turno del Dúo Stoica en el mismo escenario para profundizar en la obra de Beethoven; el jueves 15, la OSG será protagonista de nuevo, en el auditorio, con el barítono Yeruham Scharovsky, y el martes 27 el teatro se abrirá para la interpretación historicista de Capella Compostelana.

La penúltima cita de la temporada de la Filarmónica Ferrolana será con la Real Filharmonía, el 7 de mayo, con composiciones renacentistas y del primer barroco, finalizando el curso el jueves 27 de mayo, también en el auditorio —como la anterior—, de la mano de la Sinfónica de Galicia, de nuevo con González-Monjas y la pianista armenia Eva Gevorgyan. Pondrán el broche con Rachmaninov y su ‘Sinfonía Nº 1’ y el ‘Concierto para piano Nº 1’ de Franz Liszt.