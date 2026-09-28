Cerca de 400 personas se concentran “polo dereito a unha vivenda” en Ferrol
El portavoz del movimiento, Inácio Martínez, critica que en Recimil haya cien viviendas tapiadas por el Concello
La concentración convocada este lunes en la plaza de Armas para defender el derecho a la vivienda congregó a cerca de 400 personas que, con consignas como ‘Non á especulación’, ‘Vivenda digna na Galiza’ o “Nin casas sen xente, nin xente sen casa’, exigieron a las administraciones una política decidida para poner fin a la subida de los precios del alquiler y a desahucios como el de Maricarmen, en Madrid, que ha generado una ola de indignación y protestas en toda España.
El portavoz del colectivo, Inácio Martínez, se dirigió a los asistentes para recordar que hay en la comarca “dez ou doce casos” de familias que deben abandonar los pisos en los que han estado viviendo en los últimos años “porque os caseiros lles piden moito máis diñeiro”. Se refirió, en concreto, a dos situaciones recientes, una en Caranza y otra en Piñeiros, que están pendientes de ejecutarse, “sen ter en conta que son persoas vulnerables”.
Martínez recordó que en el último año se ha “máis que duplicado” el número de inscritos en el Rexistro de Demandantes de Vivenda de la Xunta en la ciudad. “Pasamos de menos de cincocentos a 1.112 persoas, das que máis da metade optan a unha vivenda en alugueiro”. Esa situación contrasta con otra realidad que se da en la ciudad naval, la existencia de “10.000 vivendas baleiras”.
El portavoz quiso agradecer el “sacrificio de Maricarmen” y su ejemplo “para moita xente que pensa que a vivenda non pode ser un negocio, senón un dereito humano”. Además, expresó su esperanza en que el decreto que aprobará este martes el Consejo de Ministros “sexa útil” y ataje la subida de precios. “Non se pode especular cando hai unha necesidade enorme”, subrayó.
La peculiar situación de Ferrol –al margen de las 10.000 viviendas deshabitadas– fue el eje del discurso de Inácio Martínez, que se refirió a las promociones en marcha en O Bertón, donde la Xunta construirá –hay tres parcelas en las que se está obrando– 353 viviendas, no todas destinadas al arrendamiento– y Recimil, propiedad municipal. “Son máis dun milleiro de pisos e sabemos que arredor dun cento están tapiados polo Concello”, dijo, “algo que non podemos consentir cando hai tal necesidade de vivenda e deberían estar a disposición do pobo de Ferrol”.
“A solución ao problema actual non pode estar na iniciativa privada nin no mercado libre”, concluyó Martínez.