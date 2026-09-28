As Forcadas, un páramo con casi más tramos paseables que navegables

La presa muestra zonas que muy pocos recuerdan haber visto al estar siempre cubiertas por el agua Jorge Meis

Pocos recuerdan haber vivido un verano tan seco como el que acaba de finalizar, con escasa pluviometría y, además, altas temperaturas, con prados y zonas verdes secas y huertas castigadas por el calor y la sequía, cambiando el aspecto de muchos escenarios de la comarca.

El mayor reflejo de este hecho y que deja patente, a golpe de vista, las consecuencias de lo que está aconteciendo es el pantano de As Forcadas, del que se abastecen los concellos de Ferrol, Narón, Fene, Ares, Mugardos o Valdoviño y, también en ocasiones, como ha acontecido recientemente, el municipio de Neda, que suele surtirse del Belelle, a excepción de este verano, que debió conectarse al colector de As Forcadas.

La presa valdoviñesa presenta un estado un tanto apocalíptico, con un caudal muy bajo y dejando visibles numerosos espacios que normalmente están cubiertos por su lámina de agua, que ha retrocedido varios metros. De hecho, son muchas las personas que estos días se acercan a la zona a hacerse fotos en puntos antes inundados. Este interés viene motivado el caudal que presenta hoy la presa, cuya capacidad es de 11 hm3, habiendo caído estas últimas semanas hasta los cuatro hm3, situándose en el 36% de su capacidad.

Las columnas del puente permiten hacerse una idea del nivel hídrico actual Jorge Meis

Por fortuna, estos días se esperan precipitaciones, aunque no parece que la pluviometría que se prevé vaya a ser suficiente para que el acuífero mejore de forma sustancial su hasta ahora preocupante nivel.

La balsa de agua, de la que se surten los concellos de la ría, suma ya varias semanas al 36,36% de su capacidad total, sin apenas variaciones. Si bien es cierto que tras el verano el nivel suele bajar unos cuatro hm3 de media, la situación de este 2026 dista bastante de la registrada la misma semana del pasado año, cuando el nivel se hallaba al 63,64% del total (siete hm3).

Analizando las mediciones realizadas en la última década, lo habitual es que en estas fechas del año la presa se sitúe al 70% de su capacidad, con unos siete hm cúbicos de agua embalsada.

La situación actual se ha visto muy pocas veces Jorge Meis

El Eume, mucho mejor

El otro acuífero de referencia en esta zona, el del Eume, se halla a día de hoy en una situación mucho menos comprometida, al 70,73% de su capacidad total, con un nivel que roza los 87 hm 3. En la última semana, el volumen cayó un hectómetro más (0,81%). Con todo, la presa puede embalsar 123, de modo que la situación actual no es para nada preocupante. De hecho, los números se hallan dentro de la media de los últimos diez años. Eso sí, con respecto a septiembre de 2025, los datos son peores, ya que hace un año la balsa alcanzaba el 64,23% de su capacidad.