Aprobado el Plan de Seguridade e Saúde para la renovación de la iluminación de la calle Real

La nueva iluminación mantendrá la configuración de la actual Daniel Alexandre

El gobierno local de Ferrol dio el visto bueno al Plan de Seguridade e Saúde del proyecto de renovación de la iluminación y el mobiliario urbano del tramo de la calle Real comprendido entre las intersecciones de Méndez Núñez y A Coruña. Con este paso, se da luz verde al inicio de los trabajos, que, como se recordará, acometerá Montajes Eléctricos San Ignacio por 318.695,84 euros.

El proyecto, que está incluido en el convenio firmado en 2024 con la Consellería de Vivenda, contempla, por una parte, la sustitución de las farolas –que mantendrán su configuración actual– por otras de tecnología LED y el soterramiento de los cruces aéreos de las instalaciones de servicios; y, por otra, la colocación de nuevos bancos ergonómicos, papeleras, jardineras y colectores de heces caninas.