A rodaxe da serie ‘Clanes’ chegou este luns ao interior da concatedral de San Xiao, en Ferrol
A deste luns foi a terceira parada na cidades nas últimas semanas
O equipo de rodaxe da nova tempada da serie ‘Clanes’, producida por Netflix e Vacafilms, recalou este luns na cidade naval novamente. Desta vez, a gravación trasladouse ao interior da concatedral de San Xiao, espallando camións e furgonetas con material polas rúas da contorna, como Irmandiños e Coruña, onde estaba prohibido o estacionamento para deixar espazo ao personal técnico.
A deste luns foi a terceira parada en Ferrol da rodaxe da produción protagonizada por Tamar Novas e Clara Lago en poucas semanas. Estiveran a comezos de agosto nos arredores do estadio da Malata e hai menos tempo, o 21 de setembro, levaron as súas cámaras ata A Graña. De feito, nas dúas anteriores tempadas as instalacións do estaleiro de Blascar aparece como un dos escenarios principais da trama.
Aínda que a serie ten como núcleos principais o municipio de Cambados e outras zonas das Rías Baixas, o certo é que Ferrolterra ten un papel relevante, especialmente a vila de Ares, onde volveron filmar este mesmo mes. O bar O Gaiteiro é un dos emprazamentos que sae en escena desde o principio, amais do paseo marítimo e outros recunchos que agardamos ver de novo coa estrea desta terceira e última entrega.