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Ferrol

Una sesión formativa pone el broche a las jornadas divulgativas regionales sobre liderazgo

La iniciativa estuvo organizada por Movilidad Humana con la colaboración del Campus Industrial

Redacción Ferrol
27/09/2026 13:54
Un momento de la sesión de clausura del programa de este sábado
Un momento de la sesión de clausura del programa de este sábado
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Una formación práctica sobre comunicación, liderazgo y resolución de conflictos, entre otras cuestiones, puso el broche ayer a las sesiones organizadas por Movilidad Humana que giraron en torno a las mujeres inmigrantes en el contexto político, y que arrancaron el pasado jueves. 

La experta Laura Arroyo Gárate se encargó de impartir la sesión, que se enmarca en el proyecto ‘EMW Platform’, financiado por la Unión Europea. Los asistentes pudieron disfrutar aprendiendo, compartiendo experiencias y fortaleciendo capacidades “encaminadas a construir nuevas formas de participación e incidencia política”, manifestaron desde la organización. 

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