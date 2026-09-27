Prosema sustituirá la cubierta de la sede principal de la Autoridad Portuaria de Ferrol

Imagen de archivo del edificio principal de la Autoridad Portuaria al que le van a cambiar la cubierta Daniel Alexandre

La empresa local Prosema Noroeste será la encargada de acometer la sustitución de la cubierta de la sede principal de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, por un importe que se aproxima a los 345.000 euros, impuestos incluidos.

El organismo que preside José Antonio Álvarez Vidal busca poner fin con esta obra a las humedades e, incluso, inundaciones que se producen en épocas de lluvias intensas debido al deterioro del tejado y, también, a una poco conveniente evacuación de aguas, al estar integrados los canalones en la cubierta de la fachada principal.

Los trabajos, que tendrán una duración de cuatro meses, consistirán en el cambio de la cubierta actual, de placas de fibrocemento –con amianto, por lo que requerirá un tratamiento especial–, por otra de zinc. También se cambiará el falso techo.

Por otra parte, el organismo busca “poner en valor la edificación en relación con la historia de la ciudad”, de ahí que la actuación supondrá en la práctica una rehabilitación que, eso sí, no afectará a su volumen. La intervención además, permitirá mejorar la eficiencia energética.

Esta es una de las actuaciones que se contemplaban en el anterior plan de empresa. El actual –hasta 2030– incluye también la reforma interior del inmueble.