Máis de 7,5 millóns de actos asistenciais nunha Área Sanitaria na que exercen preto de 2.900 traballadores
O hospital de referencia de Ferrolterra, o Arquitecto Marcide, segue a conmemorar o seu medio século de vida con propostas que lembran a súa historia e evolución
O hospital cabeceira de comarca, o Arquitecto Marcide, segue a conmemorar o seu 50 aniversario, cinco décadas dunha evolución imparable; tanto, que a día de hoxe son máis de sete millóns e medio os actos sanitarios básicos que atenden nun ano os 2.900 traballadores desta Área Sanitaria.
Estes actos materialízanse nunha atención diaria, que se vén prestando, no caso do Arquitecto Marcide, desde 1976. Neste medio século o complexo mudou radicalmente ao tempo que o fixo a sanidade pública, coa incorporación de novas tecnoloxías, incremento de profesionais (o hospital empezou con 530 traballadores, e agora, tan só no hospital, son máis de 2.214) e tamén mellora de infraestruturas, elementos que medran, e seguen a medrar, xa que se está en pleno desenvolvemento do Plan Director.
Este proxecto trouxo consigo espazos que se sitúan entre os mellores de Galicia, como son os novos laboratorios de Microbioloxía e Anatomía Patolóxica, a farmacia, as cociñas e lavandería, o crecemento paralelo cara ao Hospital Naval con novas consultas e Hospitalización, ou as Urxencias. Xunto con todo isto, como remarcan desde a demarcación sanitaria, tamén teñen mudado as modalidades de atención, “potenciándose atencións ambulatorias ou de transición entre o centro hospitalario e os fogares, como son os Hospitais de Día ou a Hospitalización a Domicilio”.
Estamos ante toda unha engrenaxe, que funciona como unha pequena urbe, “na que tódalas pezas encaixan, e na que non é posible o sanitario sen o non sanitario, como os departamentos de Recursos Humanos, Económicos, Subministracións, Mantemento, Hostalería ou de Xestión e Servizos, de xeito xeral, e entre outros moitos”.
Memorias e cifras
As grandes cifras de actividades non son só sanitarias, reflíctense tamén en máis de 1.039.000 quilos de roupa lavada o ano; ou máis de 430.000 bandexas de comida servidas pola cociña aos e ás pacientes. Trátase de cifras que son reflexo da realidade asistencial e recóllense anualmente nun documento oficial, que é a Memoria de actividades”.
O primeiro deses documentos rexistrados de xeito oficial data do ano 1990, con cifras referidas tanto a ese exercicio como ao inmediatamente anterior, o 1989. Desa primeira memoria do percorrido da sanidade pública da comarca falábase de 90.823 menús servidos ou 493.000 quilos de roupa lavada. Só nesas cifras pódese ver o enorme chanzo.
Desde a Área Sanitaria subliñan que os máis de sete millóns e medio de actos asistenciais anuais (7.800.000) a prol da saúde da poboación da comarca, reflíctense no ámbito dos centros de saúde, que se realizaron un total de 1.900.000 consultas; e atenderon 124.000 urxencias nos Puntos de Atención Continuada, “o ámbito urxente máis achegado á poboación”.
Pola súa banda, no Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol de la Xunta de Galicia, os e as profesionais realizan 348.786 consultas externas; atenden 194.213 Urxencias; fan un total de 11.129 intervencións cirúrxicas; e prestan atención aos máis de 15.000 ingresos que se producían no último ano. Estas atencións teñen mudado tamén considerablemente, xa que no ano 1989 as consultas externas eran algo máis de 31.600; as urxencias, 41.000; as intervencións, 3.700; e as hospitalizacións, 9.000.
A actividade en datos
Toda esa actividade asistencial non sería posible, como lembran, sen os servizos centrais, como os diferentes laboratorios ou Radioloxía. Así, para poder dar resposta a esa demanda sanitaria, estes recursos, como Raios, facían un total de 163.500 probas radiolóxicas; e os laboratorios, pola súa banda, xestionaban 4.900.000 analíticas, tanto de Bioquímica como de Hematoloxía, Anatomía Patolóxica e Microbioloxía, afirman.
Nesta análise hai que ter en conta tamén a actividade dos Hospitais de Día, que permiten unha asistencia continuada do paciente sen que teña que ingresar. Na última memoria recollíanse un total de 47.731 sesións nos hospitais de día oncolóxico, médico, hematolóxico e psiquiátrico.
Destacan desde a Xerencia que se se bota de novo a vista atrás, indo a esa primeira memoria oficial, só recollía a actividade do laboratorio de Anatomía Patolóxica, e as cifras de entón “amosan novamente ese salto cualitativo e cuantitativo nas asistencias, xa que actualmente se realizan unhas 32.000 biopsias e 13.200 citoloxías anuais, cando daquela eran 3.179 as biopsias e 5.800 as citoloxías.
A comparativa dos datos das diferentes memorias permite facernos unha idea do moito que se ten avanzado no eido asistencial no complexo hospitalario ferrolán.
Cada mes, un motivo para celebrar os 50 anos do marcide
A Área Sanitaria leva desde comezos de ano organizando accións para darlle visibilidade á efeméride do 50 aniversario cun amplo programa de propostas.
Así, no mes de febreiro despregouse unha lona conemorativa (o tempo non permitiu facelo antes) nunha das facianas principais do complexo. En marzo inaugurábase una estrutura en forma de cubo no hall do hospital con imaxes sobre a evolución do complexo no medio século de vida. Abril adicouse aos pacientes, dándolles voz por medio da Feira da Saúde.
En maio, o protagonismo foi para os traballadores, que recibiron un pin conmemorativo. En xuño prestouse especial atención á área de Enfermería a tamén se ofreceron charlas sobre a eclipse solar, mentres que xullo foi o mes da solidaridade, recollendo roupa para Cáritas.