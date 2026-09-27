Los Premios Paraugas regresan al Jofre estrenando nueva estructura

Un momento del desarrollo de la gala, el año pasado Daniel Alexandre

Los Premios Paraugas, los galardones promovidos por el Clúster da Comunicación de Galicia, regresarán a Ferrol el próximo 13 de noviembre para celebrar su XI edición. El Teatro Jofre volverá a ser el punto de encuentro del sector en una gala en la que se darán a conocer los mejores trabajos realizados desde Galicia en el último año.

El certamen busca poner en valor la calidad del trabajo hecho desde la comunidad y ensalzar la función de la creatividad, el diseño, la producción gráfica, el marketing, la comunicación y los eventos como motores de competitividad e innovación. En esta edición, “os galardóns renovan a estrutura para representar con maior precisión a diversidade de disciplinas, formatos e ámbitos de traballo que conforman hoxe o sector”, como informan.

De este modo, el plazo de inscripción de candidaturas se abrió ya el pasado 23 de septiembre y permanecerá activo hasta el 13 de octubre. Las propuestas deberán presentarse a través de la web oficial del evento, donde también se pueden consultar las bases completas de la presente convocatoria.

Ampliación y especialización de categorías

Uno de los principales cambios de esta edición es la ampliación y especialización de las categorías competitivas; así, la cita contará este 2026 con 13 galardones, frente a los diez de la pasada edición, incorporando nuevos ámbitos de trabajo y redefiniendo otros ya existentes.

En el campo del diseño, la categoría única de las anteriores ediciones da paso ahora a dos reconocimientos diferenciados: Mejor Diseño Gráfico y Mejor Diseño Digital, este último abierto a proyectos como páginas web, aplicaciones, interfaces, experiencias digitales de usuario o visualización de datos interactiva. Se crea además un Premio a la Mejor Acción o Estrategia en Redes Sociales, destinado tanto a estrategias continuadas de creación de comunidad como a campañas puntuales que empleen estas plataformas de una manera diferencial.

Entre las principales novedades se encuentran también el Premio a la Mejor Acción o Estrategia vinculada a Galicia, para proyectos que contribuyan a la promoción y proyección de la identidad, lengua, cultura o territorio gallegos, y el Premio a la Mejor Acción de Comunicación o Marketing de Impacto Positivo, que reconocerá iniciativas capaces de generar, además de resultados comunicativos, un beneficio social, cultural, ambiental o comunitario.

Con la de este año serán ya tres veces consecutivas que la gala de entrega de premios se celebra en la ciudad naval

Se completan las categorías con los premios a la Mejor Producción Gráfica, Mejor Idea Creativa, Mejor Campaña Publicitaria, Estrategia de Marketing más Eficaz, Mejor Creación o Estrategia de Marca, Mejor Acción o Estrategia de Comunicación, Evento Corporativo y Evento Cultural, Gastronómico o Musical.

Cadena de valor

El Clúster da Comunicación de Galicia tiene como objetivo reunir a los profesionales y empresas de toda la cadena de valor de la industria de la comunicación en Galicia, poniendo de relieve el trabajo desarrollado desde ámbitos como el marketing, la comunicación, el diseño, la creatividad, la publicidad, los medios, los eventos o la producción gráfica, entre otros.

Su apuesta por Ferrol sigue siendo firme y con esta son ya tres ediciones las que la ciudad naval acoge este evento que reúne a lo más destacado del sector autonómico y nacional, habiendo reconocido ya a grandes figuras del presente y el pasado de mano de sus premios honoríficos y, de paso, poniendo también a la ciudad naval en el mapa de una industria que crece y evoluciona a ritmo imparable.