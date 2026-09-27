Los operativos por tráfico de drogas, los más numerosos desde comienzos de año

Estupefacientes incautados en junio en la operación ‘Manantial' PN

Dentro del cómputo de delitos registrados desde comienzos de año en Ferrol, los de tráfico de drogas son de los menos habituales, suponiendo tan solo el 0,5% del total. No obstante, pese a ser tan poco numerosos, los crímenes de esta modalidad son los que acaparan la mayoría de las intervenciones policiales a gran escala.

Por orden cronológico, en el mes de enero se llevaron a cabo tres grandes operativos en el entorno de la ciudad naval –‘Lezna’, que se dio a conocer el día 15, ‘Zalied-Boksi-Galpón’, el 28, y ‘Oxford’ el 29–, que se saldaron con la detención de 19 personas y la incautación de unos 40 kilos de cocaína y 135 de hachís, así como armas, vehículos y decenas de miles de euros en metálico. Tras esto, el panorama de los estupefacientes se mantuvo ‘tranquilo’ hasta el mes de mayo, en el que se registraron otras dos intervenciones, aunque de menor escala.

Se trató, como informó este Diario en su momento, de la desarticulación de dos ‘puntos negros’ de venta de hachís en la ciudad en menos de una semana –entre el 10 y el 16–. En ambos casos las intervenciones supusieron la aprehensión de los vendedores y el decomiso de los estupefacientes –unos 280 gramos en el primero y diez kilos en el segundo–. Asimismo, además de encontrar en estos pisos importantes cantidades de dinero fruto de la venta de las drogas, los dos detenidos tenían entre sus pertenencias sendas replicas de armas de fuego, posiblemente como medida disuasoria.

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Finalmente, junio también fue un mes fructífero en la lucha de las Fuerzas de Seguridad contra el tráfico de estupefacientes, con otros tres ‘golpes’ de diversa entidad. Así, la Comandancia de la Policía Nacional informaba el día 3 de la detención en Narón de tres varones que habían sido sorprendidos transportando un kilo de cocaína y 255.000 euros en metálico en un vehículo ‘caleteado’ –es decir, preparado con compartimentos ocultos para llevar a cabo actividades ilícitas–. Apenas una semana después, durante un control de carretera rutinario, efectivos del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil capturaron a un vecino de Pontedeume mientras circulaba en su turismo con 129 gramos de cocaína y 107 de hachís ocultos entre sus ropas.

Asimismo, el día 17, la Comisaría de Ferrol-Narón informó de un último operativo, bautizado como ‘Manantial’, que tenía como objetivo la desarticulación de otro punto de venta de drogas, en esta ocasión en el barrio del Ensanche. Este dispositivo fue especialmente llamativo, dado que sus responsables –se detuvo a cuatro personas– comerciaban en un local que se ‘camuflaba’ bajo la apariencia de una asociación cannábica. La actuación se saldó con la intervención de tres kilogramos de hachís, 600 gramos de marihuana y 15 de BHO (Butane Hash Oil), un aceite concentrado de cannabis extraído empleando para ello gas butano, con niveles muy elevados de THC.