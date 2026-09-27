Los callos solidarios de La Merced ponen el broche a una semana repleta de actividad

Miembros de la organización sirviendo las raciones Daniel Alexandre

Este domingo se puso el broche a los actos para celebrar la festividad de la Merced por parte de la hermandad que lleva su nombre con una cita tradicional como es la degustación de sus callos solidarios. Este tradicional guiso de cuchara se sirvió, como es costumbre, en el comedor del colegio Tirso de Molina, donde numeroso público se acercó a colaborar con la causa y disfrutar de esta preparación a base de garbanzos y casquería.

Como en otras ocasiones, se ofrecía la posibilidad de degustar una tapa, acompañada de bebida, en el propio recinto escolar, al precio de cinco euros. No obstante, muchos optaron por la otra alternativa, de llevar los callos para casa, al precio de 9 euros la ración.

Para culminar la jornada, a partir de las 16.00 horas se celebró un bingo solidario. Los fondos recaudados de la venta de las tapas y raciones y del propio bingo se destinó a la bolsa de caridad de la cofradía mercedaria.

La hermandad celebró de forma muy especial la efeméride, ya que en este 2026 se han cumplido los 100 años de historia de su capilla. Así, entre el 21 y el 24 se desarrolló el triduo, que culminó el jueves con la eucaristía especial con presentación de nuevos miembros y la procesión por los alrededores de Amboage.