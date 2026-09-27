Las torres de Dolores y San Julián se podrán visitar con la iniciativa Patrimonio Invisible

Una de las vistas que el público podrá ver en San Julián Emilio Cortizas

Son muchos los lugares ocultos al público que suscitan interés y la iniciativa Semana do Patrimonio Invisible consigue cada año abrir muchos de ellos en toda Galicia, también en Ferrol. De hecho, en la ciudad naval la cita, que ya celebró una primera edición el pasado mes de febrero, contará con una segunda entre el 5 y el 9 de octubre.

Estas visitas exclusivas permitirán que el público acceda a edificios y recintos restringidos de la mano de guías especializados y acreditados por la Xunta de Galicia que irán desvelando sus secretos a grupos muy reducidos que podrán, previamente, hacerse con un pase a través de una reserva ‘online’ que habitualmente se cubre en cuestión de minutos.

A falta de la presentación oficial del evento, que contará de nuevo con el respaldo del Concello de Ferrol —entre otras instituciones—, son dos los enclaves que ya están confirmados en el itinerario cultural: las torres de la iglesia de Dolores y las de la concatedral de San Julián.

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Las primeras serán accesibles por primera vez al finalizar la reforma del inmueble, mientras que las segundas, también recién restauradas, ya habían recibido visitantes con anterioridad. Ambas ofrecen unas vistas privilegiadas de los barrios históricos, el Arsenal y la ría ferrolana.

Además, quienes tengan el privilegio de conseguir una entrada, recibirán información sobre los secretos de los templos y sus reformas. Para la capilla de Amboage están preparados pases el lunes 5 a las 12.00, el martes 6 a las 16.00 y el viernes 9 a las 12.00 y a las 16.00 horas.

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Se trata esta de la sexta vez que la cita recala en Ferrol y en su última edición, en febrero de este mismo año, abrió las puertas de la antigua sede de ‘El Correo Gallego’, del Parador y la iglesia de San Francisco, del Arsenal, el faro de Cabo Prior, el colegio Compañía de María, el Archivo Intermedio Militar del Noroeste, la Estación Naval de A Graña, la Casa Antón y el Palacio Municipal.