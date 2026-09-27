La Xunta recibe diez ofertas para un nuevo bloque de viviendas en O Bertón

Presentación del proyecto para la parcela 15 el pasado mes de junio Daniel Alexandre

Un total de diez empresas han remitido sus ofertas para el desarrollo de un nuevo bloque de viviendas en el polígono residencial de O Bertón. Así lo trasladó este domingo la Consellería de Planificación de Infraestruturas, promotora de esta iniciativa que, en su conjunto, busca sumar 351 hogares protegidos al parque municipal de Ferrol.

Se trata, como señaló el gobierno autonómico, del proyecto en marcha en la parcela 15 –situada en las inmediaciones de la calle Sartaña–, licitado en julio y cuyo plazo de presentación de propuestas terminaba el pasado día 22. Curiosamente, el número de ofertas recibidas es el mismo que la actuación ‘gemela’ –las características del edificio son prácticamente idénticas, pero con una superficie ligeramente inferior– del terreno anexo, el 14, aún pendiente de ser adjudicada.

La iniciativa, como se recordará, fue redactada por la UTE Monteoliva-Fraga y Martiñán Bertón 2 por 452.957 euros y consiste en dos edificios complementarios, uno con forma de ‘U’ geométrica de cuatro pisos y otro de tres alturas anexo cerrando el rectángulo. El conjunto, apuntó la Xunta, permitirá aportar 58 viviendas protegidas al polígono, así como cuatro locales comerciales.

En este sentido, la parcela tiene un tamaño de 1.882 metros cuadrados que alcanzarán los 8.698 de superficie construida. Los apartamentos, de este modo, serán de entre uno y tres dormitorios y contarán con su propia plaza de garaje subterránea y un trastero.

Asimismo, tal y como figura en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia, las licitaciones de los servicios de control de calidad y de dirección de obra y coordinación de seguridad también está pendientes de adjudicar.