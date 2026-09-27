La ‘steel guitar’ de Alvarito Lamas volvió a sonar en un homenaje popular que tendrá continuidad anual

El Cantón acogió la cita, respaldada por el público Daniel Alexandre

Ferrol culminó una doble jornada de homenaje a un vecino que dejó huella no solo en las melodías que legó para la posteridad con su ‘steel guitar’, de la que fue pionero en el país, sino también en el corazón de todas las personas que se cruzaron en su camino.

Fallecido el pasado enero, Álvaro Lamas ya da nombre al auditorio municipal desde el viernes, cuando un primer acto en su memoria abrió un fin de semana dedicado al artista que culminó este sábado en el Cantón de Molíns, donde músicos y amigos tocaron el instrumento que lo catapultó a la fama.

Anual

La cita, que reunió a numeroso público desde las 19.30 y hasta pasada la medianoche, estuvo presentada por el periodista Isidoro Valerio y contó también con la presencia del alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, quien se comprometió a darle continuidad a este concierto coral en honor de Lamas anualmente, con el objetivo de recordar su legado y mostrar el talento musical que cada año se ensancha en la ciudad.

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Al menos dos de los artistas que se subieron al escenario hicieron sonar la ‘steel’ de Alvarito, el local Pablo Leira y Miguel de la Cierva, el ‘capitán’ del famoso Náutico de San Vicente, en O Grove, que ya demostró su respaldo interviniendo en el pleno para lograr el cambio de nombre del auditorio.

Junto a ellos, se sumó el talento de Andrés Suárez, Santi Santos, Carlos Mosquera ‘Mos’, Marcos Mella, Mixin Martines & The Majestics, Los Eternos, Colorado & Katy Blue, Con Cierto Swing, Sito Sandá, Super F, Pölisong y Window Pane.