Insertega RevisTT, finalista en los galardones Comercio Sostible

Visita del presidente provincial, Valentín González, a las instalaciones de Insertega AEIG

La red de tiendas de moda circular promovida por la empresa Insertega RevisTT, con establecimiento en la calle de la Iglesia desde el pasado mes de abril, opta ganar uno de los premios Comercio Galego, en concreto en la categoría de sostenibilidad, que se desvelarán el 27 de octubre en el transcurso de una gala que se celebrará en Santiago.

Insertega tiene, además de en Ferrol, establecimientos en A Coruña, Arteixo y Santiago y en ellos trabajan personas con discapacidad. En esa modalidad hay otros dos finalistas, A despensa que pensa, de Arteixo, que distribuye productos a granel de proximidad y proyectos inclusivos, envases reutilizables y sistemas retornables, y la Asociación de autónomos do comercio, a hostalería e a industria de Tomiño –Adeto– por su campaña ‘Ecorresponsables’, que utiliza la red de comercio local para impulsar cambios en los hábitos de consumo de la ciudadanía.

Esta categoría es la única con presencia de la comarca de Ferrolterra, que se ha quedado fuera de las otras cuatro. Así, el Premio Comercio Galego estará entre La Crisálida, de A Coruña; Payo Joyeros, de Verín; y Embutidos Lalinenses, de la capital del Deza.

El galardón Comercio Dinamización estará entre la Fashion Night del CCA Ourense Centro, la campaña ‘O meu barrio, o meu estilo’, del CCA de As Travesas de Vigo; y la acción ‘Que fai isto aquí?’, de la Zona Aberta de Vilagarcía de Arousa.

Trulock The Shop, de Pontevedra; A Casa Rodante, en Vigo; y Óptica Divergente, de Bueu, están nominados a la categoría Emprende, mientras que el reconocimiento Traxectoria estará entre Bermello Electrodomésticos, de Ourense; Óscar Joyeros, de Viveiro; y Alonso Carnicería, de Salceda de Caselas.