Ferrol despidió la primera mitad de 2026 con cifras moderadas de criminalidad

Dependencias ferrolanas de la Policía Nacional Daniel Alexandre

El término municipal de Ferrol cerró la primera mitad del año con un incremento marginal, de apenas un 0,1% en su tasa de criminalidad convencional. Así lo muestra el último balance del Ministerio del Interior, publicado el pasado viernes, constatando que, entre los meses de enero y junio, tan solo se registró un delito más que en el mismo período de 2025 –1.220 frente a los 1.219 del ejercicio anterior–.

En este sentido, como en los trimestres anteriores, son los crímenes telemáticos –tanto estafas como otras tipologías, como el acoso por las redes– los que mantienen su tendencia al alza –concretamente un 10%, de 321 a 353–, incrementando el cómputo global del semestre hasta un 2,1% en comparación con el año previo –de 1.540 a 1.573–. Asimismo, el documento estatal confirma que el aumento registrado en la tipología convencional es inferior al que se dio en el conjunto de Galicia, de un 0,5%, y especialmente en la provincia de A Coruña, donde la tasa de criminalidad se disparó un 4,5% –eso sí, en ambos casos los delitos por internet descendieron notablemente, un 1,9 y un 11,4%, respectivamente–.

Los operativos por tráfico de drogas, los más numerosos desde comienzos de año Más información

Siguiendo esta comparativa, a nivel autonómico los casos de delincuencia común registrados en Ferrol constituyen el 3,5% del total del territorio –1.220 de 34.365– y el 7,6% de todo el provincial (16.007).

Criminalidad convencional

De forma individualizada, dentro del apartado de criminalidad convencional, lo cierto es que en todas las categorías, con la excepción de cuatro, se constató un descenso de los delitos respecto al primer semestre de 2025 –así como dos sin variaciones, los secuestros y los asesinatos u homicidios consumados, de los que no se registró ningún caso en ambas anualidades–. De este modo, dentro de las modalidades que sí subieron, destacan los robos con violencia e intimidación, que pasaron de 18 a 25 (+38,9%), las sustracciones de vehículos, que aumentaron en un caso –de tres a cuatro, es decir, un 33,3% más– y los homicidios en grado de tentativa, que al pasar de uno a dos se incrementaron en un 100%.

En cuanto a la cuarta tipología de delitos convencionales que registró un aumento, la categoría ‘otros’, que además es la que cuenta con cifras más elevadas –809 del total de 1.220, el 66,3%–, cabe recordar que incluye todos aquellos crímenes que no entran dentro del resto de apartados, principalmente relacionados con la seguridad vial. En este caso, el aumento es del 8,3%, pasando de los 747 del primer semestre de 2025 a los mencionados 809 del actual.

Descenso generalizado

En lo referente a las infracciones de carácter común que descendieron respecto al ejercicio anterior, destacan especialmente los hurtos –la segunda más elevada del listado–, que bajaron un 11,3%, pasando de 344 a 305. También resulta llamativa la caída de los delitos, graves o no, de lesiones y riñas tumultuarias, de un 43,8% –es decir, casi la mitad–, con 18 incidencias registradas frente a las 32 de 2025. Asimismo, los de tráfico de drogas, pese a ser una de las categorías más llamativas sigue siendo de las que menos incidencia tienen, pasando en esta ocasión de los nueve crímenes del primer semestre del año pasado a ocho durante el presente.

Por último, los dos apartados con subsecciones, los delitos contra la libertad sexual y los robos con fuerza, bajaron en todos los supuestos. A nivel general, el descenso fue del 37,5 y del 20,4%, respectivamente –de 16 a diez y de 49 a 39–, mientras que por categorías, las agresiones sexuales con penetración disminuyeron un 16,7% –de seis a cinco– y el ‘resto’, un 50% –de diez a cinco–; al tiempo que las entradas en viviendas cayeron en casi un tercio –concretamente un 28,1%, de 32 a 23–.

Cibercriminalidad

Tal y como se señaló, la criminalidad telemática, además de presentarse de forma separada a la convencional, presenta desde hace años una tendencia al alza casi continua –se han dado períodos de descensos, pero de forma excepcional–, especialmente a partir de 2020, cuando comenzó a dispararse a raíz de los confinamientos por la pandemia de coronavirus. En términos generales, en Ferrol estos delitos suponen uno de cada cinco, constatándose 353 casos durante el primer semestre del año –frente a los 321 de 2025–.

Dentro de estos, los más numerosos son las estafas, que suponen el 82,4% del total (291). Y es que, los constantes avances tecnológicos –que permiten, por ejemplo, ‘engañar’ a un teléfono para que identifique una llamada maliciosa como legítima–, sumados a la cantidad de información extraíble de las redes sociales o adquirida fácilmente a corredores de datos, que es esencial para las técnicas de ingeniería social, han hecho que los timos en línea desplacen casi por completo a los tradicionales. No obstante, la categoría ‘Otros’, donde entran, por ejemplo, los casos de acoso, también subieron, en esta ocasión un 3,3%, pasando de 60 a 62.