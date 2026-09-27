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Diario de Ferrol

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Ferrol

Fernanda López Crecente, gerente Área Sanitaria de Ferrol: “Foron 50 anos de avances, pero para mín o principal valor do Complexo é o humano”

“O Plan Director ten traído xa moitos cambios... hai que manter un equilibrio entre a creación da estrutura e a evolución da propia asistencia sanitaria”

Redacción Ferrol
27/09/2026 04:25
Fernanda López, nunha visita ao Consistorio ferrolán
Jorge Meis
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Fernanda López Crecente vén de cumprir dous anos á fronte da Xerencia do CHUF. Falamos con ela da súa experiencia e tamén da evolución da asistencia sanitaria nesta área xeográfica desde a apertura do Marcide hai 50 anos. 

Que balance fai destes anos á fronte da Xerencia? 

Ten sido un traballo moi grato, cuns profesionais excelentes e con ganas de crecer e desenvolverse, liderados por mandos intermedios, xefes de servizo ou supervisores de Enfermaría traballando nesa mesma liña. Iso axuda moito. É un hospital cómodo e de acceso doado, quedo con iso. E o que temos é que seguir con ese xeito de traballar, de maior coordinación e de accesibilidade tanto nas probas como nos procesos, sempre pensando no paciente. 

Cincuenta anos dan para moito, con que fito queda? 

Poderían ser moitos. Pero, quizais, o avance en terapias oncolóxicas; as melloras na loita contra os xermes; a implantación de procesos e cribados preventivos, como a incorporación e ampliación dun calendario vacinal sempre moi novidoso; e o gran desenvolvemento de técnicas cirúrxicas e radiolóxicas, que tamén mudou o xeito de traballar nos hospitais. Cando chegou a laparoscopia ou o Da Vinci, por exemplo, foi unha revolución fronte á cirurxía aberta. Todo isto cambia o xeito de abordar as patoloxías e os seus coidados polo ámbito da Enfermaría, xa que mellora moito a calidade e axilidade da recuperación. 

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Outro fito que transformou o xeito de atender foi a aparición dos Hospitais de Día e da Hospitalización a Domicilio, que ofrece un achegamento real do paciente a casa, evitando ingresos e prestando a atención nun ámbito máis achegado e cómodo para el. Pero, sen dúbida, o principal valor é o equipo humano. Son cincuenta anos de avances que melloraron vidas e traballo en equipo, e cada un dos profesionais, ao longo de todo este tempo, foron protagonistas desta engrenaxe que sostén a saúde que agora temos. Non podo máis que dar as grazas a cantos fixeron e fan posible cada día o chegar ata aquí. Grazas á implicación en coidar, curar e acompañar ás persoas da nosa contorna. Este aniversario implica celebrar tantos anos de esforzo e é unha mostra do impulso e da forza para 50 anos máis. 

En que momento se atopa a execución do Plan Director ? 

O Plan Director ten traído xa moitos cambios, laboratorios de primeiro nivel, servizos totalmente transformados como Radioloxía, Farmacia, Lavandería ou Cociña, renovación de partes claves de mantemento, almacéns e espazos. Ademais, á marxe do propio Plan Director, melloraron outras áreas que se foron transformando e adaptando ás novas necesidades asistenciais sempre en evolución. 

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Hai que manter un equilibrio entre a creación da estrutura e a evolución da propia asistencia. En definitiva, son moitas as cousas xa materializadas, pero séguese a traballar, e o seguinte paso serán as tan demandadas urxencias, que esperemos ver pronto activas. 

Cando estará lista a renovada unidade de psiquiatría infantoxuvenil? 

A obra está finalizada, falta só a dotación e porase en marcha canto antes. 

Cales son hoxe as principais necesidades do complexo? 

Penso que poder realizar toda a transformación de espazos que se requiren para se adaptar á evolución tan constante e rápida da medicina e da enfermaría. Si, quizais, o máis complexo é ir adaptando eses espazos aos cambios crecentes e inherentes ao ámbito sanitario, para introducilos canto antes para beneficio dos nosos pacientes.

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