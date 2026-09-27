El gobierno local denuncia ante la Policía Nacional el envenenamiento de los árboles de Canido

Se envenenaron 16 de los 21 tilos de hoja ancha existentes en este tramo de Poeta Pérez Parallé Daniel Alexandre

El gobierno local de Ferrol ha denunciado de forma oficial ante la Policía Nacional el reciente envenenamiento de 16 tilos de hoja ancha (Tilia platyphyllos) en el barrio de Canido. Así lo avanzó el concejal de Obras e Servizos, José Tomé, que mostró su indignación contra un ataque cuya autoría, de momento, se desconoce y que ha conmovido profundamente a los residentes de la zona.

Investigan un posible daño intencionado a los árboles de la calle Poeta Pérez Parallé Más información

“Es lamentable lo que hicieron”, afirmó el edil, asegurando que ya hay una investigación en marcha para identificar al o los culpables, recordando además que este acto “supone un daño ecológico, que es algo muy castigado, y los desalmados que lo han hecho no saben en lo que se pueden meter”. A este respecto, Tomé López explicó que, además de las pesquisas policiales, desde el servicio de Parques e Xardíns se va a analizar la sustancia empleada en el ataque valiéndose para ello de una de las unidades afectadas, concretamente una de las dos que se tenían que cortar al estar ya seca y suponer un riesgo para la ciudadanía.

Sustancia empleada

Y es que conocer qué tipo de químico usó el autor del envenenamiento podría resultar clave, tanto a la hora de identificarlo –algunos de estos compuestos están muy regulados y su compra queda registrada– como para determinar la posibilidad de que los ejemplares sobrevivan. En este sentido, el informe técnico preliminar del servicio de conservación de zonas verdes apunta que el compuesto tiene un fuerte olor, pero no su tipología.

No obstante, cabe señalar que si bien algunas sustancias pueden ser más limitadas, esto no quiere decir que se haya empleado alguna de ellas en el arbolado de Poeta Pérez Parallé. Así, los herbicidas no selectivos son, en la mayoría de los casos, muy fáciles de adquirir –se pueden comprar en tiendas generalistas online a partir de diez euros– y mediante la técnica empleada en estas unidades, inyectado a través de un agujero taladrado previamente, pueden llegar a matar al árbol si se emplea la suficiente cantidad.

El líquido inyectado provocó necrosis alrededor del agujero taladrado Daniel Alexandre

Otra opción que se baraja, que curiosamente se utilizó a comienzos de verano, también con el mismo método del orificio, para envenenar varios plátanos de sombra en el lugar de Canido, en Vigo, es el glifosato, otro herbicida que aún es legal en España y se usa, entre otras cosas, para eliminar tocones. Por último, también cabe la posibilidad de que el o los responsables empleasen químicos incluso más comunes y difícil de rastrear, como el aguarrás o la lejía, que podrían producir daños como los observados en los árboles ferrolanos.

Proyecto de urbanización

“Parécenos un acto de terrorismo ecolóxico, un arboricidio en toda regra”, afirmó el presidente de la Asociación Vecinal de Canido, Roberto Taboada, señalando que la indignación en el barrio es doble, dado que no solo se ha tratado de acabar con una serie de ejemplares plantados entre 30 y 40 años atrás, sino también por el impacto que este acto podría tener en la urbanización de la calle Poeta Pérez Parallé. En este sentido, tanto el representante como el concejal José Tomé recordaron que esta intervención fue diseñada, precisamente, con estos árboles en mente, subsanando las deficiencias de las anteriores aceras –con alcorques demasiado pequeños para esta especie– al tiempo que se garantizaba la supervivencia de estas unidades.

A este respecto, Taboada López incide en que la actuación “vertebrouse” alrededor de los tilos, poniendo como ejemplo la disposición de las nuevas luminarias en la plataforma peatonal. “A opción primeira era facer desaparecer a maior parte das árbores, alternando uns e outros, facendo unha especie de ‘escabechina’ para preservar os lugares de aparcamento”, relata, detallando que fueron las diferentes entidades sociales involucradas en la iniciativa las que impulsaron ese cambio de modelo para conservar la práctica totalidad de los ejemplares.

También en estos términos se expresó Tomé López, incidiendo en que hay una gran preocupación en el gobierno local por el impacto que puede tener en el proyecto a largo plazo el envenenamiento, dado que la afectación no es algo inmediato. “Yo no sé el tiempo que puede hacer daño eso que les inyectaron”, apuntó, insistiendo en que el servicio de Parques e Xardíns optó por “no hacer podas muy agresivas” para conservar los ejemplares en el mejor estado posible de cara al comienzo de los trabajos.

Reivindicación histórica

“Consideramos moi oportuno que o Concello faga unha investigación e que denuncie ante a Policía e a Fiscalía e que se busquen responsabilidades porque isto non pode quedar impune”, asevera el presidente de la entidad vecinal, insistiendo en que la ejecución de un proyecto de urbanización en el mencionado vial que respetase los árboles era una de las reivindicaciones históricas del barrio.

A este respecto, Roberto Taboada detalla que la intervención inicial partió del anterior mandato, pero nunca llegó a materializarse y, durante el presente, incluso un grupo de vecinos llegó a participar en el pleno para “sacarlle as cores” al gobierno local y que presupuestase la actuación y la licitase. Asimismo, apunta que, una vez comenzó a concretarse, el proyecto se le trasladó a los residentes del área, incluyendo a un colectivo de mayores de 70 años al que bautizaron como “as mulleres bravas de Canido”, que fueron de las principales defensoras de este modelo de urbanización respetuosa.

De este modo, como algunas de estas personas ni tan siquiera han podido ver el inicio de las obras, este acto de “terrorismo arbóreo” ha supuesto “un golpe emocional para nós”. En cualquier caso, el representante confía en que las investigaciones policiales permitan identificar a los culpables para que enfrenten las consecuencias de sus actos, además de mostrarse esperanzado de que los tilos logren sobrevivir a este ataque.