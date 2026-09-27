El arte gráfico de Antonio Mingote a través de 135 obras llega este martes a Afundación Ferrol

El artista catalán, en una imagen de juventud Fundación Mingote

La sede de Afundación en Ferrol acoge desde este martes la exposición ‘Antonio Mingote. La inteligencia del trazo’, una muestra retrospectiva antológica que reúne un total de 135 obras del dibujante, ilustrador y humorista, considerado uno de los grandes cronistas visuales de su tiempo.

El recorrido se estructura en seis bloques cronológicos y temáticos que, explica Afundación, permiten “seguir la evolución de su trazo y de sus preocupaciones desde los primeros bocetos y exploraciones estilísticas hasta su colaboración diaria con el periódico ABC”.

También hay obras de sus grandes series ilustradas –‘Historia de la gente’ e ‘Historia de la pintura’, el ‘Hombre solo’ y el ‘Hombre atónito’– y el genial conjunto sobre ‘El Quijote’ y su relación con las vanguardias.

Visitas guiadas

La visita inaugural, abierta al público, será el martes a las 17.00 horas, pero es necesario apuntarse previamente en la web de Afundación. Además, el primer jueves de cada mes –este 1 de octubre, el 5 de noviembre, el 3 de diciembre y el 7 de enero– habrá un recorrido guiado, en este caso a las 19.00 horas, que también requiere inscripción. Por otro lado, la entidad social ofrece recursos para escolares, adaptados a la edad, desde Infantil hasta Bachillerato.