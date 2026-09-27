Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El arte gráfico de Antonio Mingote a través de 135 obras llega este martes a Afundación Ferrol

La muestra del dibujante y humorista podrá verse de manera gratuita hasta el 17 de enero

Redacción Ferrol
27/09/2026 22:05
El artista catalán, en una imagen de juventud
El artista catalán, en una imagen de juventud
Fundación Mingote
beowner620V2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La sede de Afundación en Ferrol acoge desde este martes la exposición ‘Antonio Mingote. La inteligencia del trazo’, una muestra retrospectiva antológica que reúne un total de 135 obras del dibujante, ilustrador y humorista, considerado uno de los grandes cronistas visuales de su tiempo. 

El recorrido se estructura en seis bloques cronológicos y temáticos que, explica Afundación, permiten “seguir la evolución de su trazo y de sus preocupaciones desde los primeros bocetos y exploraciones estilísticas hasta su colaboración diaria con el periódico ABC”. 

También hay obras de sus grandes series ilustradas –‘Historia de la gente’ e ‘Historia de la pintura’, el ‘Hombre solo’ y el ‘Hombre atónito’– y el genial conjunto sobre ‘El Quijote’ y su relación con las vanguardias. 

Visitas guiadas

La visita inaugural, abierta al público, será el martes a las 17.00 horas, pero es necesario apuntarse previamente en la web de Afundación. Además, el primer jueves de cada mes –este 1 de octubre, el 5 de noviembre, el 3 de diciembre y el 7 de enero– habrá un recorrido guiado, en este caso a las 19.00 horas, que también requiere inscripción. Por otro lado, la entidad social ofrece recursos para escolares, adaptados a la edad, desde Infantil hasta Bachillerato. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620