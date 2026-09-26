Pime Meirás Núñez: un recuerdo
Obituario de Candelaria Meirás Núñez, por Vicente Araguas
Morir no es fácil. Tal vez porque morir es perder el hábito vital, y eso no lo quiere nadie. Aunque a veces parezca que algunos lo quieran. Morir no es fácil, no, tampoco para quienes se quedan.
Pime, Candelaria Meirás Núñez, mujer de mi hermano Antonio, más joven ya que nosotros dos, más ahora todavía, se nos ha ido en trance moroso, y lleno de dolor, también para quienes lo han seguido de cerca.
Finalmente soltó amarras el lunes, 21 de septiembre, luego de un verano de calor especialmente apretado, nada tierno. Pime, ferrolana, nos deja un recuerdo tibio, y a la vez enérgico. Como su temple jugando al tenis, deporte en el que era, casi hasta el final, gran jugadora. No alcancé a verla jugar y lo siento. La vida nos llevo por caminos dispares.
La vi, sin embargo, en su papel familiar, abarcando tanto y tantos con su abrazo. Por Meirás conocí, y admiré, a su padre, Antonio, marino ilustrado, director que fuera del Museo Naval de Madrid. Y las veces que coincidí con él, unas cuantas, comprendí que tantas veces ser marino culto no es sino pleonasmo brillante.
Y me saltan al alma, fulgurantes, José Luis Prado Nogueira o Enrique Pérez Linos. O el propio Antonio Meirás, padre de Pime, digo. A su madre, Candelaria “Calala”, murió joven, apenas la conocí. Y, sin embargo, por Núñez, tuve ocasión de tratar desde el afecto a unos cuantos.
Desde la admiración a aquel viejo almirante, Don Indalecio Núñez Quijano, bisabuelo de Pime, historial como para ser contado por Julio Verne, quien mandaba nuestra Base Naval el 18 de julio de 1936. Su caballerosidad le valió algún quebranto serio en aquellos tiempos convulsos.
Pero para hablar de tan prolífica familia doy la palabra a Torrente Ballester, quien en la dedicatoria de “Dafne y ensueños” (pobre el ferrolano que no lo haya leído, ahí vamos, sí) escribe: “A los Núñez; a todos, como siempre.” Y me uno al afecto de Don Gonzalo para esta gente tan ferrolana e implicada.
A la hora del recuerdo a Pime le pido a mi hermano una foto en la que estén ella y él en el fulgor y la llama juveniles. En los que quiero fijarlos en el aire de la Magdalena cualquier día de cualquier entonces.
Y a Pime, en el cielo de la gente buena (no olvido cómo me supo transmitir su afecto en trance para mí muy delicado), le enderezo un cariño que amplío a Tito, Calala y Nani. Y a Antonio, naturalmente. Y a los Meirás y Núñez. Sí.