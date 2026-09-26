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Ferrol

Navantia abre el plazo para que sus trabajadores soliciten las ayudas al estudio este curso

Finaliza el 16 de octubre, viernes

Redacción Ferrol
26/09/2026 13:26
Trabajadores de Navantia en imagen de archivo
Trabajadores de Navantia en imagen de archivo
Jorge Meis
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El comité de empresa de Navantia Ferrol informa de que desde el lunes, día 28, hasta el viernes 16 de octubre, estará abierto el plazo para que los trabajadores y trabajadoras de la empresa puedan solicitar las ayudas al estudio para este curso, que son compatibles con otras que se convoquen por las administraciones. 

Podrán beneficiarse no solo los empleados y empleadas de la compañía, sino también sus hijas e hijos y cónyuges, que vayan a cursar cualquier nivel educativo, desde Infantil hasta grados universitarios. 

Los impresos se pueden retirarse en los locales del comité de empresa, de lunes a viernes, en el horario de 11.00 a 14.00 horas, y podrán entregarse in situ o en el correo comité.becas.fe@navantia.es. 

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