Navantia abre el plazo para que sus trabajadores soliciten las ayudas al estudio este curso

Trabajadores de Navantia en imagen de archivo Jorge Meis

El comité de empresa de Navantia Ferrol informa de que desde el lunes, día 28, hasta el viernes 16 de octubre, estará abierto el plazo para que los trabajadores y trabajadoras de la empresa puedan solicitar las ayudas al estudio para este curso, que son compatibles con otras que se convoquen por las administraciones.

Podrán beneficiarse no solo los empleados y empleadas de la compañía, sino también sus hijas e hijos y cónyuges, que vayan a cursar cualquier nivel educativo, desde Infantil hasta grados universitarios.

Los impresos se pueden retirarse en los locales del comité de empresa, de lunes a viernes, en el horario de 11.00 a 14.00 horas, y podrán entregarse in situ o en el correo comité.becas.fe@navantia.es.