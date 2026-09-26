Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Conciertos

Manolo Couto repasa su repertorio de corridos, rumbas y boleros en dos escenarios de la zona

El cantautor actuará en el Casino Ferrolano y en el centro cívico de Caranza

Redacción Ferrol
26/09/2026 05:00
Santi Santos (Los Limones) con el último disco de Manolo Couto
Santi Santos (Los Limones) con el último disco de Manolo Couto
Cedida
beowner620V2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El cantautor gallego Manolo Couto, de Coristanco, tiene en su agenda dos conciertos en la ciudad en los que presentará su último trabajo, ‘Emithor’, junto a otros temas propios de su discografía como pueden ser ‘Las coplas que nunca mueren’, rindiendo homenaje a Manolo Escobar. 

Corridos, rumbas, boleros o pasodobles son algunos de sus géneros predilectos, que resonarán en estas actuaciones con entrada libre: el próximo viernes 2, a las 19.30 horas en el Casino Ferrolano, y el sábado 10, a las 20.00, en el centro cívico de Caranza

Los conciertos de este artista, que acumula cerca de 8.000 seguidores en su canal de YouTube, se distinguen por el carisma de Couto, que suele ir hilando los temas con humor. Además, a esta ‘mini-gira’ por Ferrol vendrá cargado con sus tres CDs, que estará encantado de firmar a todo el público interesado, por el precio de 10 euros cada uno.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620