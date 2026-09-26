Manolo Couto repasa su repertorio de corridos, rumbas y boleros en dos escenarios de la zona

Santi Santos (Los Limones) con el último disco de Manolo Couto Cedida

El cantautor gallego Manolo Couto, de Coristanco, tiene en su agenda dos conciertos en la ciudad en los que presentará su último trabajo, ‘Emithor’, junto a otros temas propios de su discografía como pueden ser ‘Las coplas que nunca mueren’, rindiendo homenaje a Manolo Escobar.

Corridos, rumbas, boleros o pasodobles son algunos de sus géneros predilectos, que resonarán en estas actuaciones con entrada libre: el próximo viernes 2, a las 19.30 horas en el Casino Ferrolano, y el sábado 10, a las 20.00, en el centro cívico de Caranza.

Los conciertos de este artista, que acumula cerca de 8.000 seguidores en su canal de YouTube, se distinguen por el carisma de Couto, que suele ir hilando los temas con humor. Además, a esta ‘mini-gira’ por Ferrol vendrá cargado con sus tres CDs, que estará encantado de firmar a todo el público interesado, por el precio de 10 euros cada uno.