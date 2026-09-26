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Ferrol

Los Comuneiros do Chá invitan a iniciarse en la construcción ‘con pedra seca’ dos fines de semana

Tendrá lugar los días 3 y 4, y 10 y 11 de octubre

Redacción Ferrol
26/09/2026 13:28
Imagen de archivo de una roca grabada en el entorno del Chá
Imagen de archivo de una roca grabada en el entorno del Chá
Daniel Alexandre
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Los Comuneiros do Chá de Brión e Doniños organiza un taller de iniciación a la construcción ‘con pedra seca’, una técnica tradicional que será impartida por un maestro cantero, con la colaboración del Concello de Ferrol. 

En principio, con la posibilidad de cambios por la meteorología, la actividad tendrá lugar los días 3 y 4, y 10 y 11 de octubre, de 10.00 a 18.00 horas. La inscripción es gratuita: comunidademontesdocha@gmail.com o 660 128 544.

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