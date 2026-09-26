La revisión del PXOM de Fene abrirá una primera fase de consulta vecinal

El PXOM había sido motivo de numerosas protestas en 2024 Daniel Alexandre

El Concello de Fene continúa su avance en la tramitación del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) al contar con una propuesta de adjudicación cuya empresa se encuentra en el plazo establecido para entregar la documentación que se le requiere por parte de la Administración local, el paso previo a la formalización del contrato.

La revisión del planeamiento urbanístico se licitó por 272.435,05 euros, IVA incluido, con el objetivo de dotar al municipio de un nuevo instrumento de ordenación que sustituya al vigente, aprobado en 2003, ante la necesidad de adaptar la herramienta a la actualidad social, económica y legislativa.

Plazos

Explica el Consistorio que, una vez formalizado el contrato, la adjudicataria tendrá un mes para presentar su plan de trabajo, concretando su metodología y la planificación de las diferentes fases. Cuando se complete la entrega por parte de la empresa, dispondrá de ocho meses para elaborar el documento base que servirá como punto de partida para el desarrollo del nuevo planteamiento urbanístico.

Pero antes, el Concello quiere abrir el proceso a la vecindad en una fase inicial de información, participación y escucha activa, enumeran. “O obxectivo será explicar en qué consiste a revisión do PXOM, dar a coñecer o cronograma previsto e os diferentes momentos nos que se poderá participar e, especialmente, habilitar mecanismos para recoller suxestións, necesidades e propostas sobre o futuro desenvolvemento de Fene”, valoran fuentes municipales.

El edil de Urbanismo, Manuel Polo, ahondó en que “queremos que a participación comece desde o principio, antes de que exista un documento pechado sobre o que simplemente facer alegacións”, matizando que habrá una primera fase de transparencia con vecinos y vecinas, explicando la importancia del Plan y sus plazos, recogiendo sus aportaciones e incidiendo en que este proceso de participación “permitirá incorporar ao proceso unha visión máis próxima da realidade das parroquias e dos diferentes núcleos”.

En resumen, el concejal cree que será “o documento que vai definir como queremos ordenar o municipio durante os próximos anos e, por iso, é importante o traballo técnico cun coñecemento das necesidades de quen vive e se desenvolve aquí”.

Propuesta de futuro

El nuevo documento urbanístico permitirá desarrollar cuestiones como la ordenación de los usos del suelo, la movilidad y la accesibilidad, las necesidades de vivienda, los equipamientos y zonas verdes del municipio, la protección del territorio o posibilidades de desarrollo económico en la zona, constituyendo, además, un marco urbanístico actualizado y con mayor seguridad jurídica.

La alcaldesa de Fene, Sandra Permuy, destacó el deseo del ejecutivo local de que se desarrolle un proceso participativo, con el fin de explicar cada paso y facilitar que los vecinos y vecinas puedan tomar parte. Asegura, así, que “se escoitará activamente para conseguir que o coñecemento e as propostas das persoas que viven nas nosas parroquias formen parte da reflexión sobre o futuro de Fene”.

En próximos días, el Concello fenés informará de las fechas, formatos y mecanismos concretos de participación de esta primera fase.