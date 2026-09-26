La Plataforma Transporte Público Digno lamenta el “silencio” de Rey Varela
Dice que actúa como “un delegado da Xunta” y critica que no reconozca que el servicio es “deficitario”
La Plataforma Transporte Público Digno de Ferrolterra critica el “silencio” del alcalde durante el debate de la moción presentada por los grupos de la oposición el pasado jueves tras los incidentes registrados las últimas semanas en el servicio interurbano.
“Quen debería asumir a responsabilidade de que haxa veciños e veciñas da nosa cidade que teñen que ir de pé nun autobús ata Santiago non dixo absolutamente nada”, lamenta el colectivo, que estuvo presente en el pleno e incluso intervino a través de uno de sus portavoces, Xaime Acuña. La plataforma asegura que “en ocasións coma esta semella que a Xunta ten dous delegados en Ferrolterra e non só unha, como di o organigrama do goberno da Xunta, polo que cabe preguntarse se na manifestación polo tren estaba facendo de alcalde ou tamén de delegado da Xunta, coma onte –por el jueves– no pleno”.
En lo que respecta al contenido de la moción, la plataforma cargó contra la concejala de Seguridade, Pamen Pieltain, por “asumir un escándalo que todo o mundo viu como algo conxuntural ao que poñer freo mediante unha inspección e un reforzo de buses puntual, e non recoñecen que o servizo é deficitario debido á súa forma de facer política”.
Dos puntos
Como se recordará, el pleno aprobó por unanimidad dos puntos de la moción –pedir a la Xunta que investigue lo sucedido y realizar controles a través de la Policía Local–, pero no contó con el respaldo del PP el que pedía suspender el pago del convenio con la Xunta, la modificación del contrato y el inicio de los trámites para crear una empresa municipal de transporte por “confundir o transporte urbano co interurbano”. A esto se refiere también la plataforma al calificar el argumento del gobierno local como “escusas”, del mismo modo que las referencias a la falta de una alternativa ferroviaria, que es la que estaría “saturando” el transporte por carretera.
“Queremos deixar claro”, advierte la plataforma, “que non imos ceder nin un milímetro nas nosas reivindicacións, e iso implica unha reforma integral do sistema de transporte”.
sumar exige a la xunta que actúe “de maneira inmediata”
El secretario comarcal de Movemento Sumar y candidato a las municipales, Antón García Tenreiro, considera que lo sucedido el pasado jueves “é a mellor imaxe do abandono ao que a Xunta ten sometida á estación de autobuses de Ferrol”. Para el portavoz de la formación, “non estamos a falar dun problema estético nin dunha pequena deficiencia, senón dunha estación que debería estar aberta cando comezan a circular os autobuses sen que as persoas usuarias se vexan obrigadas a entrar pola zona das dársenas”. García Tenreiro cree que “non ten sentido que a Xunta fale de fomentar o transporte público mentres mantén neste estado unha infraestrutura da que dependen cada día centos de persoas”, por lo que le pide al gobierno gallego que “actúe xa para garantir o correcto funcionamento da estación. Se queremos unha alterantiva ao coche, hai que coidar o transporte público”.