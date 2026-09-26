La Plataforma Transporte Público Digno lamenta el “silencio” de Rey Varela

Miembros de la plataforma durante la sesión plenaria del pasado jueves Daniel Alexandre

La Plataforma Transporte Público Digno de Ferrolterra critica el “silencio” del alcalde durante el debate de la moción presentada por los grupos de la oposición el pasado jueves tras los incidentes registrados las últimas semanas en el servicio interurbano.

“Quen debería asumir a responsabilidade de que haxa veciños e veciñas da nosa cidade que teñen que ir de pé nun autobús ata Santiago non dixo absolutamente nada”, lamenta el colectivo, que estuvo presente en el pleno e incluso intervino a través de uno de sus portavoces, Xaime Acuña. La plataforma asegura que “en ocasións coma esta semella que a Xunta ten dous delegados en Ferrolterra e non só unha, como di o organigrama do goberno da Xunta, polo que cabe preguntarse se na manifestación polo tren estaba facendo de alcalde ou tamén de delegado da Xunta, coma onte –por el jueves– no pleno”.

En lo que respecta al contenido de la moción, la plataforma cargó contra la concejala de Seguridade, Pamen Pieltain, por “asumir un escándalo que todo o mundo viu como algo conxuntural ao que poñer freo mediante unha inspección e un reforzo de buses puntual, e non recoñecen que o servizo é deficitario debido á súa forma de facer política”.

Dos puntos

Como se recordará, el pleno aprobó por unanimidad dos puntos de la moción –pedir a la Xunta que investigue lo sucedido y realizar controles a través de la Policía Local–, pero no contó con el respaldo del PP el que pedía suspender el pago del convenio con la Xunta, la modificación del contrato y el inicio de los trámites para crear una empresa municipal de transporte por “confundir o transporte urbano co interurbano”. A esto se refiere también la plataforma al calificar el argumento del gobierno local como “escusas”, del mismo modo que las referencias a la falta de una alternativa ferroviaria, que es la que estaría “saturando” el transporte por carretera.

“Queremos deixar claro”, advierte la plataforma, “que non imos ceder nin un milímetro nas nosas reivindicacións, e iso implica unha reforma integral do sistema de transporte”.