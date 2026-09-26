La ministra de Defensa despide en Ferrol a la 'Blas de Lezo' y al 'Patiño', que emprenden nuevas misiones internacionales

Robles junto al comandante de la 31ª Escuadrilla este sábado en el Arsenal Defensa

La ministra Margarita Robles fue una invitada de excepción en la partida de la fragata 'Blas de Lezo', que este sábado, poco antes de las 12.00 horas, abandonaba su base en el Arsenal para comenzar una nueva singladura integrada con la OTAN.

También se sumó a las familias que despidieron, instantes después, a la dotación del Buque de Aprovisionamiento en Combate 'Patiño', que se ha hecho de nuevo a la mar. Robles transmitió a todo el personal del BAC su reconocimiento "por el gran papel que realizan en cualquier lugar del mundo".

Robles, junto a la tripulación del BAC 'Patiño', que emprende singladura Armada

La titular de Defensa, que llegaba a Ferrol este viernes para acudir en el cuartel de Dolores a una demostración del Tercio Norte y felicitar a la Infantería por su participación en la operación 'Centinela', estuvo en los muelles del recinto militar acompañada por el comandante de la 31ª Escuadrilla de Superficie es el capitán de navío, Jesús González-Cela Franco.

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Desde el Ministerio se informaba de la marcha de la fragata precisando que se incorporaba a una nueva misión con la OTAN. "Ferrol despide a la fragata 'Blas de Lezo', que se suma a la labor de la Armada en misiones OTAN, un acto de muestra el compromiso de España con la paz y seguridad, en el que la ministra de Defensa ha arropado y deseado suerte a la tripulación. ¡Buena singladura!", manifestaron a través de las cuentas de sus redes sociales.

La 'Blas de Lezo' enfilando el canal para salir de la ría de Ferrol P. V. F.

La tercera F-100 se integrará en una de las cuatro agrupaciones permanentes de la Alianza Atlántica con los buques 'Berlin', de la Marina alemana; 'Raimondo Montecuccoli', de Italia; 'Kinaliada', de Turquía; y 'Kountouriotis', de Grecia, donde se establece el mando, que ejercerá Georgios Kypriotis.

La Unión Europea y sus estados miembros han intensificado las labores de vigilancia, elevando su nivel de actividad y llevando a cabo abordajes de barcos sospechosos de navegar bajo pabellones falsos. Asimismo, han impuesto controles más estrictos en los desplazamientos diplomáticos rusos después de que la CIA alertara de un posible ataque de Moscú con drones y desde navíos a países del Mediterráneo como España, Francia o Italia.