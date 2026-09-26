La ministra de Defensa despide en Ferrol a la 'Blas de Lezo', que se incorpora con la OTAN

Robles junto al comandante de la 31ª Escuadrilla este sábado en el Arsenal Defensa

La ministra Margarita Robles fue una invitada de excepción en la partida de la fragata 'Blas de Lezo', que este sábado, poco antes de las 12.00 horas, abandonaba su base en el Arsenal para comenzar una nueva singladura integrada con la OTAN.

La titular de Defensa, que llegaba a Ferrol este viernes para acudir en el cuartel de Dolores a una demostración del Tercio Norte y felicitar a la Infantería por su participación en la operación 'Centinela', estuvo en los muelles del recinto militar junto a los familiares de la dotación de la F-103 y acompañada del comandante de la 31ª Escuadrilla de Superficie es el capitán de navío Jesús González-Cela Franco.

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"Ferrol despide a la fragata 'Blas de Lezo', que se suma a la labor de la Armada en misiones OTAN, un acto de muestra el compromiso de España con la paz y seguridad, en el que la ministra de Defensa ha arropado y deseado suerte a la tripulación. ¡Buena singladura!", han publicado desde las cuentas del Ministerio.

La 'Blas de Lezo' enfilando el canal para salir de la ría de Ferrol P. V. F.

La tercera F-100 se integrará en una de las cuatro agrupaciones permanentes de la Alianza Atlántica con los buques 'Berlin', de la Marina alemana; 'Raimondo Montecuccoli', de Italia; 'Kinaliada', de Turquía; y 'Kountouriotis', de Grecia, donde se establece el mando, que ejercerá Georgios Kypriotis.