La fragata ‘Cristóbal Colón’ se despliega por el Golfo de Cádiz, Mediterráneo, Jónico y Adriático

La Cristóbal Colón durante un ejercicio con la OTAN Defensa

La fragata ‘Cristóbal Colón’ (F-105) inició este sábado un nuevo despliegue junto a la fragata ‘Navarra’ que navegarán por el Golfo de Cádiz, el Atlántico oriental, el Mediterráneo y los mares Adriático y Jónico, en principio, hasta noviembre, según informó el Ministerio de Defensa.

Esta misión se encuadra en la actividad permanente que desarrolla la Armada para mantener a sus unidades alistadas para lo que pueda acontecer.

Durante esta nueva singladura, ambos buques desarrollarán operaciones y entrenamientos de interoperabilidad con marinas aliadas como Italia y Grecia y está previsto que se integren en algún momento del despliegue en la agrupación naval permanente de la OTAN, la SNMG-2. Asimismo, tomarán parte en el ejercicio “Neptune Strike 26.4" de la OTAN, en el transcurso del cual reforzarán su preparación para operar de manera combinada en distintos escenarios navales.

El despliegue incluirá también misiones de vigilancia y disuasión en el mar de Alborán y actividades de apoyo asociadas a la operación 'Sea Guardian'. Estas actuaciones contribuirán al conocimiento del entorno marítimo y a reforzar la presencia naval y la seguridad en espacios de interés para España y sus aliados.

Al frente de estas dos unidades estará Rafael Mira Calvo, comandante de la 41 Escuadrilla de Escoltas (Comandes-41), quien ejercerá el mando de la agrupación naval desde la fragata 'Navarra', acompañado por su Estado Mayor. Los dos buques harán escalas en Nápoles (Italia) y Split (Croacia), lugares que servirán de marco para actividades de diplomacia de defensa y para reforzar las relaciones con países aliados, como se informa desde Defensa.

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El despliegue contempla igualmente actuaciones de apoyo a la industria nacional, con el objetivo de favorecer la proyección exterior de las capacidades españolas vinculadas al ámbito naval y de defensa.

La participación conjunta de las dos fragatas permitirá aprovechar las capacidades complementarias de ambas unidades, potenciar el adiestramiento entre escoltas de la Armada y reforzar su interoperabilidad con unidades navales de países aliados de la OTAN.

El despliegue, que se prolongará hasta el 2 de noviembre, se enmarca en la actividad permanente de la Armada para mantener unidades preparadas, contribuir a los compromisos internacionales asumidos por España y reforzar la presencia, vigilancia y disuasión en los espacios marítimos de interés.