El contrato relevo convence en Navantia Ferrol, con 47 solicitudes

Trabajos a bordo de la 'Bonifaz', este verano Jorge Meis

Un total de 47 trabajadores y trabajadoras de Navantia Ferrol se han acogido hasta ahora al contrato relevo, una posibilidad que se incluyó en el convenio en vigor –2026-2029–, aprobado y firmado en el mes de diciembre después de una larga negociación y publicado en el Boletín Oficial del Estado a comienzos de febrero.

La cifra está ya por encima de la modalidad de jubilación anticipada por las ventajas que apareja siempre, eso sí, que haya relevista y que tenga las condiciones económicas adecuadas para que se pueda hacer con garantías y sin perjuicios.

Las grandes diferencias entre una modalidad de salida y otra está, en primer lugar, en la edad. Para la jubilación anticipada es necesario tener, al menos 63 años, sea cual sea la función desempeñada, mientras que para el contrato relevo se pueden acoger quienes tengan 61 años y un trabajo ‘manufacturero’ o 62 si no lo tienen. El retiro anticipado conlleva una penalización, que es variable, mientras que en el contrato relevo esa pérdida no se produce: entre que se solicita y se produce la jubilación definitiva, a los 65 años, el relevado tiene que realizar el 20% de la jornada si es manufacturero o el 33% si no lo es. Esos son los porcentajes de salario que asume la empresa; el restante –80% en un caso y 67% en el otro– lo paga la Seguridad Social.

El problema, como vienen denunciando los sindicatos en las últimas semanas, es que la empresa no estaría aplicando el convenio en lo que respecta a las cantidades que han de cobrar los relevistas. Además, el convenio marca que quien entra debe alcanzar al menos el 65% de la base de cotización de quien se marcha, algo difícil de llegar teniendo en cuenta los salarios de entrada y las retribuciones de quien lleva, por ejemplo, décadas en la empresa.

Las conversaciones con la compañía pública para aclarar este aspecto están abiertas a la espera de cerrar los últimos flecos, explican los sindicatos.