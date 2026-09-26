Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Diez candidaturas optan a los premios Ferrolterra Emprende que se fallan el próximo viernes

Cinco optan al galardón Xove Empresario y otros tantos a Iniciativa Emprendedora

Redacción Ferrol
26/09/2026 22:17
O Muiño de Xubia acolle a entrega dos X premios Ferrolterra Emprende
Foto de familia de la edición 2025 de los premios Ferrolterra Emprende
Daniel Alexandre
beowner620V2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Diez candidaturas, cinco en la categoría de Xove Empresario y otras tantas en la de Iniciativa Emprendedora, optan a llevarse los galardones de la undécima edición de los premios Ferrolterra Emprende que organiza la Asociación de Jóvenes Empresarios –AJE– de la comarca. La gala, como se recordará, se celebrará el próximo viernes en el castillo de San Felipe.

La jornada comenzará, subraya la organización, a las 19.00 horas, con el traslado en lancha desde la dársena de Curuxeiras. Treinta minutos después empezará el evento, que se prolongará hasta las 21.00 horas, momento en el que está previsto que se inicie un cóctel-networking que permitirá a los presentes compartir experiencias, conocer a otros profesionales y valorar futuras posibilidades de negocio. El regreso al centro se prevé a las 23.00 horas, en este caso en bus. Cabe señalar que el público que no sea socio de AJE deberá abonar 15 euros para poder asistir al acto.

Las dos categorías en las que se dividen los premios se establecen, sobre todo, en función de la antigüedad o experiencia. Según figura en las bases, el premio Iniciativa Emprendedora está dirigido a empresas constituidas después del 1 de enero de 2025, mientras que el Premio Xove Empresario/a, a empresas creadas antes del 1 de enero de 2025. Además, en esta última modalidad deben cumplirse otros requisitos complementarios, como no haber cumplido los 41 años en la fecha de presentación de la candidatura, tener el domicilio en alguno de los 20 municipios de Ferrolterra y que al menos el 20% del capital social esté participado por personas físicas menores de 41 años.

Galardonados

Los ganadores que se desvelen el viernes sucederán en el palmarés de los premios de los jóvenes empresarios de la comarca a la tercera generación de Martínez al frente del restaurante O Parrulo, Malena y Alberto, en la categoría de Xove Empresario, y a la firma VengaJobs en la otra modalidad de los galardones, la de mejor Iniciativa Emprendedora, que recogió uno de sus fundadores, David Franco.

Además, se entregaron accésit a Larega –Reponsabilidade Social– y Walamami –Innovación– en el transcurso de una gala que tuvo lugar en el Muíño de Xuvia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620