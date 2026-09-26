Diez candidaturas optan a los premios Ferrolterra Emprende que se fallan el próximo viernes

Foto de familia de la edición 2025 de los premios Ferrolterra Emprende Daniel Alexandre

Diez candidaturas, cinco en la categoría de Xove Empresario y otras tantas en la de Iniciativa Emprendedora, optan a llevarse los galardones de la undécima edición de los premios Ferrolterra Emprende que organiza la Asociación de Jóvenes Empresarios –AJE– de la comarca. La gala, como se recordará, se celebrará el próximo viernes en el castillo de San Felipe.

La jornada comenzará, subraya la organización, a las 19.00 horas, con el traslado en lancha desde la dársena de Curuxeiras. Treinta minutos después empezará el evento, que se prolongará hasta las 21.00 horas, momento en el que está previsto que se inicie un cóctel-networking que permitirá a los presentes compartir experiencias, conocer a otros profesionales y valorar futuras posibilidades de negocio. El regreso al centro se prevé a las 23.00 horas, en este caso en bus. Cabe señalar que el público que no sea socio de AJE deberá abonar 15 euros para poder asistir al acto.

Las dos categorías en las que se dividen los premios se establecen, sobre todo, en función de la antigüedad o experiencia. Según figura en las bases, el premio Iniciativa Emprendedora está dirigido a empresas constituidas después del 1 de enero de 2025, mientras que el Premio Xove Empresario/a, a empresas creadas antes del 1 de enero de 2025. Además, en esta última modalidad deben cumplirse otros requisitos complementarios, como no haber cumplido los 41 años en la fecha de presentación de la candidatura, tener el domicilio en alguno de los 20 municipios de Ferrolterra y que al menos el 20% del capital social esté participado por personas físicas menores de 41 años.

Galardonados

Los ganadores que se desvelen el viernes sucederán en el palmarés de los premios de los jóvenes empresarios de la comarca a la tercera generación de Martínez al frente del restaurante O Parrulo, Malena y Alberto, en la categoría de Xove Empresario, y a la firma VengaJobs en la otra modalidad de los galardones, la de mejor Iniciativa Emprendedora, que recogió uno de sus fundadores, David Franco.

Además, se entregaron accésit a Larega –Reponsabilidade Social– y Walamami –Innovación– en el transcurso de una gala que tuvo lugar en el Muíño de Xuvia.