Arranca una nueva edición del Camiño Gastronómico do Mar

Foto de grupo de una de las anteriores ediciones del Camiño Gastronómico do Mar Cedida

La Asociación Amigos do Camiño do Mar (ruta jacobea que nace en la costa lucense y empata en Neda con el Camino Inglés) reedita una nueva edición, la séptima, del Camiño Gastronómico do Mar, una iniciativa que mantiene su doble objetivo de divulgar y promover la citada vía de peregrinación fomentando además el consumo de pescado fresco de proximidad.

En esta edición, la ruta se va a desarrollar entre los meses de octubre y noviembre durante siete semanas y otras tantas etapas. Los viajeros recorrerán los 15 concellos de la costa norte de Galicia por los que discurre este itinerario, partiendo de Ribadeo y culminando en Neda.

Como en ediciones anteriores, las salidas se van a desarrollar en domingo, de modo que cada fin de semana se atravesarán las comarcas de A Mariña, la lucense, la ortegana y Ferrolterra. Como es costumbre, cada tramo comprenderá una distancia de entre 12 y 15 kilómetros.

La primera etapa se ha fijado para el 11 de octubre, entre Ribadeo y Barreiros; la segunda será el 18 de ese mismo mes, por los municipios de Foz y Burela; la tercera, el 25 de octubre, entre Cervo y Xove; la cuarta, el 1 de noviembre, discurrirá desde Viveiro hasta O Vicedo; la quinta, el 8 de noviembre, ya se adentra en esta zona, pasando por los municipios de Mañón y Ortigueira; la sexta, el día 15 de ese mes, llevará a los viajeros por Cariño y Cedeira y, la última etapa, el 22 de noviembre, se desarrollará por los ayuntamientos de Valdoviño, Narón y Neda, donde se ha situado el final del trayecto.

Inscripciones abiertas

Las personas que tengan interés en tomar parte en la propuesta podrán anotarse hasta el miércoles 8 de octubre, o hasta que se cubra el límite de plazas de esta acción, que está financiada por el GALP A Mariña-Ortegal dentro de las ayudas Fempa de la Xunta de Galicia.

Explican desde la organización que en cada edición se han intentado “introducir pequeños cambios y mejoras”. Así, en esta ocasión se ha buscado estrechar lazos con los hosteleros de los municipios por los que se pasa invitándolos a colaborar, ofreciéndoles la oportunidad de mostrar sus locales al grupo de peregrinos, así como sus propuestas, dando a conocer recetas que van a ofrecer en las degustaciones de los productos de la lonja de Burela.