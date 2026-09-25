Un conductor deslumbrado por el sol atropella a un hombre y a una mujer en Esteiro

Varios viandantes auxiliaron a los vecinos heridos M.C.

Un hombre y una mujer resultaron heridos esta tarde tras ser atropellados mientras paseaban por el entorno del barrio de Esteiro. Según relataron tanto el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 como testigos presenciales, el siniestro se produjo en torno a las 18.45 horas en el paso de peatones de la intersección con la calle Taxonera.

Así, fue un particular que presenció el accidente el que alertó a la central autonómica, solicitando asistencia médica para los dos heridos, al parecer un matrimonio, que se encontraban tirados en el suelo y, al menos uno de ellos, el varón, consciente. Desde el 112, de este modo, se movilizó una ambulancia medicalizada de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como diversos efectivos de la Policía Local y Nacional, que además de prestar apoyo en el punto cortaron la circulación por seguridad.

El accidente, como apuntaron testigos presenciales, se produjo cuando el conductor supuestamente quedó deslumbrado por el sol, no viendo a la pareja mientras cruzaba y llevándoselos por delante. Los heridos fueron posteriormente trasladados al Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol.