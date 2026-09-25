Última llamada para el público familiar del Festival Internacional de Entes Animados

Fabio Superbi innovó, en la imagen, en el CEIP de Pazos Mestre García Niebla, añadiendo a la función música en vivo Jorge Meis

Este es el último fin de semana del programa del VIII Festival Internacional de Entes Animados. El espectáculo del brasileño Fabio Superbi (de la compañía Heliodora), ‘Barbacena’, que este viernes 25 se exhibió en el CEIP de Pazos, se llevará mañana al mercado de Porta do Sol de Valdoviño, a las 12.30 horas.

Buena parte de las funciones restantes correrán a cargo del danés Alex Barti, que vendrá con su show homónimo a dos de los Concellos organizadores: a las 12.30 empezará en la Casa da Cultura de Neda y a las 19.00 continuará en el CC Outeiro de Chanteiro.

A esta misma hora tendrá lugar, en el centro cívico social de Sedes, la única función que queda de Habib e Valeria, ‘O burro errante’, que en lugar de títeres utiliza sombras. El domingo, el festival terminará en el local social de O Val, de nuevo, con ‘Alex Barti Show’, a partir de las 19.00.